'Não é fácil ser procurador e promotor no Brasil', diz Cármen Lúcia

A presidente do STF, Cármen Lúcia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Cármen Lúcia, não é fácil ser promotor ou procurador no Brasil. A declaração foi dada em evento do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na manhã desta quinta-feira. O seminário, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal de 1988, contou também com a presença da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra, não é fácil ser promotor ou procurador no Brasil. A declaração foi dada em evento do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na manhã desta quinta-feira. O seminário, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal de 1988, contou também com a presença da procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

 Não é fácil ser promotor nem procurador no Brasil de hoje  afirmou Cármen Lúcia, completando:  Por mais que se critique o Poder Judiciário e o Ministério Público, a maior parte das críticas é porque estamos fazendo (algo). O Poder Judiciário é mais importante que cada um dos juízes, o Ministério Público é mais importante do que cada um de seus procuradores.

O Judiciário é uma instituição cada vez mais importante no país, disse a ministra do Supremo. Com isso, o Ministério Público e seus promotores também se fortaleceram e cada vez mais jovens querem ser procuradores, inspirados pela atuação corajosa dos Ministérios Públicos, afirmou.

STF.  É um momento em que estamos vivendo, em que se pensa cada vez mais nos procuradores  disse a presidente do

Ministério Público vivia uma situação de passagem, de adaptação aos novos tempos. Vivíamos uma juventude muito difícil, amordaçada, em que as pessoas não podiam escrever o que se pensava.  Há 30 anos, ovivia uma situação de passagem, de adaptação aos novos tempos. Vivíamos uma juventude muito difícil, amordaçada, em que as pessoas não podiam escrever o que se pensava.

Se, na década de 1970, o STF era desconhecido, agora Cármen Lúcia é reconhecida nas ruas por ser presidente da Corte e é cobrada por suas ações, afirma a magistrada. Ela reconheceu que a morosidade da Justiça ainda é longe da razoável duração do processo, com 80 milhões de processos judiciais no país, e disse que cabe aos juízes serem agentes de mudança das desigualdades regionais e sociais.

Raquel Dodge, enalteceu a independência do Ministério Público e disse que, no passado recente, afastamentos e coerções eram frequentes no Ministério Público, o que mudou, segundo ela. A procuradora-geral da República,, enalteceu a independência do Ministério Público e disse que, no passado recente, afastamentos e coerções eram frequentes no Ministério Público, o que mudou, segundo ela.