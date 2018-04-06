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Prisão

'Lula é inocente e vai saber enfrentar o momento', afirma Dilma

Presidente cassada discursou em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 02:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 02:46
A ex-presidente reiterou que considera Lula inocente e disse que não se pode prender ninguém antes que todos os recursos sejam esgotados. Crédito: Ricardo Stuckert
A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou na noite desta quinta-feira (5), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai saber enfrentar o momento. "Ele é uma pessoa íntegra, forte e corajosa", disse a petista, em discurso sobre um caminhão de som em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), onde ocorre ato de apoio a Lula.
"Ele vai enfrentar com a tranquilidade que têm os inocentes", ela acrescentou. "Nós resistimos, a resistência pacífica daqueles que têm voto", afirmou Dilma.
> Após ordem de prisão de Lula, PM fica em estado de observação no ES
A ex-presidente reiterou que considera Lula inocente e disse que não se pode prender ninguém antes que todos os recursos sejam esgotados. "Lula ainda tinha o direito de recorrer, eles se apressaram", declarou.
Para ela, a prisão de Lula representa mais uma fase do golpe iniciado com o processo de impeachment, em 2016. "Colocaram no Planalto uma quadrilha", disse. "Estão impunes aqueles que passeiam para lá e para cá com malas de dinheiro", afirmou.

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