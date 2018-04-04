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Polêmica

'É inadequado', diz Hartung sobre posicionamento de general

No Twitter, na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, comandante do Exército manifestou 'repúdio à impunidade'

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 20:47
Paulo Hartung Crédito: Reprodução/Facebook
O governador Paulo Hartung (PMDB) divulgou nota nesta quarta-feira (04) em que define como "inadequado" o posicionamento do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. 
"Toda vez que o país enveredou para esse tipo de interferência, o rumo seguido foi perigoso e equivocado", diz a nota.
Nesta terça, no Twitter, Vilas Bôas escreveu o seguinte: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais".
A publicação causou polêmica, pois soou como pressão, ou até mesmo ameaça, na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF).
> De generais a políticos: as reações após pressão do comandante do Exército
Confira a nota do governador, na íntegra:
"É inadequado o posicionamento do general. Toda vez que o país enveredou para esse tipo de interferência, o rumo seguido foi perigoso e equivocado. Sou um defensor da liberdade de expressão, mas sou a favor também que cada instituição cumpra seu papel que está definido na Constituição Federal. Alerto que o momento político que estamos vivendo é gravíssimo e impõe a todos atitudes republicanas que abram as condições para que o país volte ao rumo positivo o mais rápido possível.
 

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