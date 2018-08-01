Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
STF

'É inaceitável o descumprimento de decisão judicial', diz Cármen Lúcia

Em breve discurso, presidente do STF abriu os trabalhos da Corte após o recesso de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 13:22

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 13:22

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) no semestre após o fim do recesso de julho, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, disse ser "absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento" de uma decisão judicial. Ela fica no comando do STF até setembro, quando será substituída pelo ministro Dias Toffoli.
 Gostaria de, ao lado desse cumprimento de boas vindas, afirmar ainda que, neste tempos de grandes preocupações para todos nós cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e principalmente comprometidos entre nós com o país no qual o Estado democrático de direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou desavença com o que a justiça venha a determinar  afirmou a ministra.
Ela também destacou que a Constituição completa 30 anos neste semestre. O texto foi promulgado em outubro de 1988.
 Esperamos que o estado de direito, neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e que seja construída com força por todos nós, como é de obrigação de todos os brasileiros e muito mais de nós que somos servidores públicos. Neste semestre que se reinicia, reitero o compromisso deste Supremo Tribunal Federal com o estado democrático de direito e com a Constituição  disse Cármen Lúcia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados