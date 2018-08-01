'É inaceitável o descumprimento de decisão judicial', diz Cármen Lúcia

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) no semestre após o fim do recesso de julho, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, disse ser "absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento" de uma decisão judicial. Ela fica no comando do STF até setembro, quando será substituída pelo ministro Dias Toffoli.

 Gostaria de, ao lado desse cumprimento de boas vindas, afirmar ainda que, neste tempos de grandes preocupações para todos nós cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e principalmente comprometidos entre nós com o país no qual o Estado democrático de direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou desavença com o que a justiça venha a determinar  afirmou a ministra.

Ela também destacou que a Constituição completa 30 anos neste semestre. O texto foi promulgado em outubro de 1988.