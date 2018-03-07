'Habemus candidato', diz Alckmin nos EUA

Alckmin disse estar mais maduro e preparado em comparação à campanha eleitoral de 2006, quando perdeu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Agência Brasil

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta terça-feira (6) em Washington, que está definido que ele é o candidato a presidente pelo PSDB. Alckmin disse estar mais maduro e preparado em comparação à campanha eleitoral de 2006, quando perdeu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que a partir do dia 7 de abril viajará pelo país, para ouvir as pessoas:

"Habemos candidato", disse Alckmin, lembrando que com a desistência de Arthur Virgílio, ele ficou como único candidato do partido.

Alckimin afirmou que Virgílio foi injusto com ele ao criticá-lo, quando desistiu de concorrer nas previas do partido, afirmando que o governador paulista era cínico, uma fraude e fazia piadas meio jeca.

"A única coisa que concordo é que sou meio jeca", afirmou.

O governador foi à capital americana assinar um aditivo no contrato de financiamento do Rodoanel com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas disse que, após deixar o cargo, vai se dedicar full time à campanha. Questionado se gostaria de ver Aécio em seu palanque, o governador paulista disse que dependeria dele ser candidato a algo em Minas Gerais e que reconhece pontos de sua gestão quando esteve diante do governo mineiro. Ao ser questionado novamente se teria Aécio em seu palanque, Alckmin desconversou:

"Vamos tomar um cafezinho", disse ele, encerrando a entrevista.

Alckmin disse que a população está cansada da política e colocou a reforma política, juntamente com a tributária (com a criação do IVA que uniria cinco tributos) e a da Previdência, com foco enfrentamento dos privilégios, como prioritárias em um eventual governo. O governador de São Paulo afirmou que sempre foi do povo e esteve ao lado do povo, minimizou sua alta rejeição e seu baixo índice nas pesquisas de intenção de votos, afirmando que a decisão será definida após a parada de 7 de Setembro. Disse, contudo, que tem história para mostrar a população e que o novo que a população quer não se refere à idade, mas à coragem de enfrentar corporações públicas e privadas.

"Você quer ser operado por um médico recém-formado?", disse ele, que passou grande parte de sua entrevista de quase 50 minutos exaltando feitos de sua administração paulista, na economia e na segurança.

COMPARAÇÃO À HILLARY CLINTON

Questionado sobre sua candidatura comparada pela Eurasia Group - a maior empresa global de risco político - à de Hillary Clinton (democrata que perdeu as eleições para Donald Trump em 2016), o governador paulista foi duro:

"Gostei muito, pois a Hillary foi a mais votada (no voto popular), se fosse no Brasil, seria eleito", disse Alckmin, lembrando que Trump só venceu pelo sistema de colégio eleitoral dos Estados Unidos. Esse pessoal da Eurásia não conhece o Brasil, são uns chutadores.

Alckmin não comentou a decisão do STJ de negar habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que Justiça é para todos e não cabe aos presidenciaveis escolherem seus candidatos, afirmando que estava preparado para enfrentar Lula. Ainda disse esperar um candidato forte do PT, mesmo se não for Lula.

O governador de São Paulo disse que defendeu a participação de Luciano Huck na disputa eleitoral por acreditar ser importante o engajamento dos jovens. Negou estar conversando com Henrique Meirelles para compor chapa  o ministro da Fazenda é um pré-candidato à presidência - e disse que não deve ser candidato do governo pois o PMDB deverá lançar alguem na disputa. Mas aos ser questionado se será oposição, desconversou:

"O eleitor não quer discutir o passado, ele quer debater o futuro. Serei um candidato para unir o país, que não suporta mais esta picuinha política", disse.



