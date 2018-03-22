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Presidência

'Estou pensando nisso', diz Temer sobre candidatura à reeleição

Presidente volta a admitir que pode disputar a eleição em 2018

Publicado em 22 de Março de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 19:25
O presidente Michel Temer disse que ainda estava pensando na possibilidade de ser candidato nas próximas eleições Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
Em entrevista a uma rádio nesta quinta-feira (22), o presidente Michel Temer disse que ainda estava pensando na possibilidade de ser candidato nas próximas eleições, mas voltou a dizer que "não é improvável".
> Bolsonaro oferece vaga de vice a Magno Malta
"Estou pensando nisso. Não é improvável, mas ainda estou pensando nesta matéria", afirmou se referindo à possibilidade de sair como candidato.
> Supremo julga habeas corpus de Lula
Na última terça-feira, após um almoço com o presidente da Colômbia no Palácio do Itamaraty, o presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez a possibilidade de disputar a reeleição. Na ocasião, Temer disse que ainda não tinha tomado a decisão e que "o tempo diria".
A entrevista foi concedida para a "Rádio Caraíbas" de Irecê, na Bahia, região para onde o presidente viaja nesta sexta-feira para participar da inauguração das Etapas 1 e 2 do Baixio de Irecê.
 

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