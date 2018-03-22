'Estou pensando nisso', diz Temer sobre candidatura à reeleição

O presidente Michel Temer disse que ainda estava pensando na possibilidade de ser candidato nas próximas eleições Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

Em entrevista a uma rádio nesta quinta-feira (22), o presidente Michel Temer disse que ainda estava pensando na possibilidade de ser candidato nas próximas eleições, mas voltou a dizer que "não é improvável".

"Estou pensando nisso. Não é improvável, mas ainda estou pensando nesta matéria", afirmou se referindo à possibilidade de sair como candidato.

Na última terça-feira, após um almoço com o presidente da Colômbia no Palácio do Itamaraty, o presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez a possibilidade de disputar a reeleição. Na ocasião, Temer disse que ainda não tinha tomado a decisão e que "o tempo diria".

A entrevista foi concedida para a "Rádio Caraíbas" de Irecê, na Bahia, região para onde o presidente viaja nesta sexta-feira para participar da inauguração das Etapas 1 e 2 do Baixio de Irecê.