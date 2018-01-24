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'Estou extremamente tranquilo', diz Lula sobre análise de recurso

Ex-presidente usou seu perfil na rede social para se defender das acusações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 14:51

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 14:51

Ex-presidente Lula em discurso no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva publicou em seu perfil do Twitter nesta quarta-feira que está "extremamente tranquilo" sobre o julgamento que acontece no Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4) no caso do tríplex do Guarujá. Ele acompanha a análise do seu recurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.
Nesta quarta-feira, três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidem se concordam ou revisam a sentença na qual o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão. Lula, que já anunciou que vai disputar as eleições presidenciais este ano, é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, mas pode ter a candidatura impugnada em caso de condenação.
O ex-presidente chegou ao local por volta das 10h10, em uma comitiva de carros pretos. Segundo a entidade, o petista está acompanhado do presidente do sindicato, Wagner Santana, e de outros dirigentes, como Rui Falcão, Aloísio Mercadante e Luiz Marinho.
O petista começou a acompanhar a julgamento no momento em que seu advogado, Cristiano Zanin Martins, fazia a sustentação oral em Porto Alegre. Lula deixou de acompanhar com os sindicalistas a acusação do Ministério Público Federal e as falas dos advogado da Petrobras e de Paulo Okamotto. A leitura dos votos dos desembargadores, porém, ainda não tinha começado quando Lula chegou ao sindicato.
Antes da chegada de Lula, Santana fez um apelo à militância para que compreendesse que era um dia atípico e que não se chateasse com Lula por ele não poder dar atenção hoje a eles.
 

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