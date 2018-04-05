'Estamos muito chocados', diz senador do PT sobre julgamento do STF

O senador Jorge Viana (PT-AC) discursa na tribuna do Senado Crédito: Roque de Sá/Agência Senado/04-04-2018

O senador Jorge Viana (PT-AC) afirmou que os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão "muito chocados" com a rejeição do habeas corpus do petista no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Viana, o STF foi alvos de pressões da "elite da sociedade". O senador considera que é preciso pacificar o país, para evitar a ocorrência de confrontos na ruas.

Como repercutiu, no PT, a decisão de ontem do Supremo de autorizar a prisão do ex-presidente Lula?

Do nosso lado, estamos muito chocados. Nessa luta de todos contra todos, nós só perdemos. A decisão é difícil de entender. Mostrou que a crise foi institucionalizada dentro da Suprema Corte. Não se trata só do presidente Lula. O que vimos foi os ministros mais antigos dando uma aula de como deve se cumprir ou não a Constituição, e do outro lado, quatro ministros procurando uma justificativa para atender a pressão de um seguimento, da elite da sociedade.

Como o senhor avalia o quadro político institucional depois dessa decisão?

A crise institucional se agravou tanto que coloca em risco a democracia. Lula é uma liderança mundial. Fazer o que fizeram com ele, sem uma prova explícita é muito grave, com consequências dramáticas para nós e para o país. O Brasil precisa se reencontrar com a democracia. O quadro é de absoluta incerteza. Se a prisão de Lula fosse um anseio da opinião pública como um todo que não quer dividir, tudo bem, mas o que foi levado em conta foi a pressão de uma elite da sociedade que tem demonstrado um enorme preconceito e assumido posições muito graves em relação as liberdades e direitos fundamentais.

O senhor vê uma saída para essa divisão?

O Brasil precisa ser pacificado. Ou vamos chegar ao ponto do confronto nas ruas. É só o que está faltando e parece que é o que querem. Temos que tomar atitudes para pacificar o país. E para chegar ao reencontro com a democracia só tem um caminho: o empoderamento do voto e dos eleitos pelo voto. Temos o pior governo em termos de aprovação, que não passou pelas urnas; o Congresso está vivendo um dos seus piores momentos do ponto de vista do prestígio da sociedade, e agora o Supremo Tribunal Federal está dividido e assumindo um papel que não lhe cabe como poder moderador. Ontem, ao avalizar a prisão do ex-presidente Lula, o Supremo não interpretou a Constituição, legislou sobre a Constituição. Isso é gravíssimo. Como interpretar agora os generais falando como falaram? Estou muito triste, mas mais que triste, muito preocupado com o que temos aí pela frente.

Em relação ao presidente Lula, o que fazer diante de uma prisão iminente?