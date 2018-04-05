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HC negado

'Estamos muito chocados', diz senador do PT sobre julgamento do STF

Jorge Viana defendeu pacificação do país para evitar confrontos na rua

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 17:31
O senador Jorge Viana (PT-AC) discursa na tribuna do Senado Crédito: Roque de Sá/Agência Senado/04-04-2018
O senador Jorge Viana (PT-AC) afirmou que os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão "muito chocados" com a rejeição do habeas corpus do petista no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Viana, o STF foi alvos de pressões da "elite da sociedade". O senador considera que é preciso pacificar o país, para evitar a ocorrência de confrontos na ruas.
Como repercutiu, no PT, a decisão de ontem do Supremo de autorizar a prisão do ex-presidente Lula?
Do nosso lado, estamos muito chocados. Nessa luta de todos contra todos, nós só perdemos. A decisão é difícil de entender. Mostrou que a crise foi institucionalizada dentro da Suprema Corte. Não se trata só do presidente Lula. O que vimos foi os ministros mais antigos dando uma aula de como deve se cumprir ou não a Constituição, e do outro lado, quatro ministros procurando uma justificativa para atender a pressão de um seguimento, da elite da sociedade.
Como o senhor avalia o quadro político institucional depois dessa decisão?
A crise institucional se agravou tanto que coloca em risco a democracia. Lula é uma liderança mundial. Fazer o que fizeram com ele, sem uma prova explícita é muito grave, com consequências dramáticas para nós e para o país. O Brasil precisa se reencontrar com a democracia. O quadro é de absoluta incerteza. Se a prisão de Lula fosse um anseio da opinião pública como um todo que não quer dividir, tudo bem, mas o que foi levado em conta foi a pressão de uma elite da sociedade que tem demonstrado um enorme preconceito e assumido posições muito graves em relação as liberdades e direitos fundamentais.
O senhor vê uma saída para essa divisão?
O Brasil precisa ser pacificado. Ou vamos chegar ao ponto do confronto nas ruas. É só o que está faltando e parece que é o que querem. Temos que tomar atitudes para pacificar o país. E para chegar ao reencontro com a democracia só tem um caminho: o empoderamento do voto e dos eleitos pelo voto. Temos o pior governo em termos de aprovação, que não passou pelas urnas; o Congresso está vivendo um dos seus piores momentos do ponto de vista do prestígio da sociedade, e agora o Supremo Tribunal Federal está dividido e assumindo um papel que não lhe cabe como poder moderador. Ontem, ao avalizar a prisão do ex-presidente Lula, o Supremo não interpretou a Constituição, legislou sobre a Constituição. Isso é gravíssimo. Como interpretar agora os generais falando como falaram? Estou muito triste, mas mais que triste, muito preocupado com o que temos aí pela frente.
Em relação ao presidente Lula, o que fazer diante de uma prisão iminente?
O presidente Lula é a grande vítima desse processo. Só nos resta um caminho: seguir lhe dando respaldo na sua luta por justiça, pelo direito de ser candidato e, tendo sucesso, venha com o espírito de Mandela para pacificar o país. Lula talvez seja a única liderança que possa cumprir esse papel de reconstruir a democracia, pelo peso que tem.

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