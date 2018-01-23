'Esquenta' para julgamento de Lula tem barraca, música e outdoor

O julgamento da apelação de Lula, última chance de o ex-presidente argumentar por sua inocência no caso do tríplex do Guarujá Crédito: Ricardo Stuckert

A 600 metros da sede da TRF-4, militantes do Movimento Sem Terra montaram acampamento. Barracas de camping e outras feitas de lona preta escorada sobre troncos de madeira ocupam o Anfiteatro do Pôr do Sol, localizado às margens do Rio Guaíba.

Banheiros químicos foram instalados no terreno tomado pelo mato. Uma cozinha foi improvisada toma na parte de trás da área, que ganhou também uma grande pia coletiva, feita de lona e madeira.

Uma dupla de músicos animava o local na tarde desta segunda-feira (22) com refrões de apoio a Lula e em defesa da reforma agrária.

O clima da cidade para o julgamento pode ser percebido logo na chegada a Porto Alegre. Um outdoor instalado na frente do aeroporto pelo MBL (Movimento Brasil Livre) e o Vem Pra Rua pede a prisão de Lula.

Um forte aparato policial passou a ocupar o Parque Harmonia, vizinho ao TRF-4, nesta segunda. Carretas, ônibus e caminhões da Brigada Militar do Estado passaram a tarde fazendo manobras em frente ao prédio do tribunal. Nas calçadas já há policiais com cães e cavalos de prontidão, embora os animais ainda não circulem ostensivamente.

"Em questão de segurança, melhor é pecar por excesso", afirmou uma fonte envolvida no julgamento.

O julgamento da apelação de Lula, última chance de o ex-presidente argumentar por sua inocência no caso do tríplex do Guarujá, fará com que os funcionários da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região (o MPF de segunda instância) e do próprio TRF-4 fiquem sem trabalhar a partir de meio-dia desta terça-feira.

Os três prédios estão na mesma rua, que será fechada amanhã e onde só poderão circular pessoas credenciadas no dia 24.

Um galpão de eventos da prefeitura, a Casa do Gaúcho, palco de festas e shows, bem diante do TRF-4, está sendo usado como QG das forças de segurança, em especial da Brigada Militar. A churrascaria do parque terá de permanecer fechada.

A Polícia Rodoviária Federal ocupa com cerca de quatro veículos algumas vagas no estacionamento do próprio tribunal, onde a maior preocupação nesta segunda-feira era cuidar para que o aparato tecnológico de transmissão do julgamento funcione sem surpresas. A transmissão dos embates entre desembargadores e advogados de defesa dos réus, que farão sustentação oral de suas posições, será feita ao vivo pela internet.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul não divulgou os número de policiais envolvidos no esquema de segurança. Nesta segunda-feira, porém, eles estão em número bem maior do que o de manifestantes, que começaram nesta manhã a chegar ao acampamento.

As manifestaçoes pró-Lula podem ser vistas do alto do prédio do TRF-4 e do prédio da Procuradoria, o responsável pela acusação.



