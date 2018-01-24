À espera de Lula, manifestantes interditam faixas da Avenida Ipiranga

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: STUCKERT

Duas faixas da Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foram interditadas pela chegada de manifestantes da União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e de outros grupos militantes de habitação.

Um carro de som está montado em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação. Os militantes aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Praça da República, no centro de São Paulo, por volta das 19 horas.