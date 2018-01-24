À espera de Lula, manifestantes interditam faixas da Avenida Ipiranga

Duas faixas da Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foram interditadas pela chegada de manifestantes da União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e de outros grupos militantes de habitação.
Um carro de som está montado em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação. Os militantes aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Praça da República, no centro de São Paulo, por volta das 19 horas.
Carros da Tropa de Choque da Polícia Militar chegaram na tarde desta quarta-feira (24) à Praça da República, onde manifestantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) já se concentram para ato em defesa de Lula. Policiais militares e guardas-civis metropolitanos também estão no local.