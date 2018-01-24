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À espera de Lula, manifestantes interditam faixas da Avenida Ipiranga

Os militantes aguardam a chegada do ex-presidente Lula à Praça da República, no centro de São Paulo, por volta das 19 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:32

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:32

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: STUCKERT
Duas faixas da Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foram interditadas pela chegada de manifestantes da União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e de outros grupos militantes de habitação.
Um carro de som está montado em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação. Os militantes aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Praça da República, no centro de São Paulo, por volta das 19 horas.
Carros da Tropa de Choque da Polícia Militar chegaram na tarde desta quarta-feira (24) à Praça da República, onde manifestantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) já se concentram para ato em defesa de Lula. Policiais militares e guardas-civis metropolitanos também estão no local.

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