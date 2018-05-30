'Democracia é o único caminho legítimo', diz Cármen Lúcia sobre crise

Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal Crédito: André Dusek

Nove dias depois de iniciada a greve dos caminhoneiros, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez pronunciamento no início da sessão desta quarta-feira (30) para comentar a crise que tomou conta do país. Sem mencionar diretamente pedidos de manifestantes por intervenção militar, a ministra disse que não existe alternativa à democracia no Brasil.

"Não temos saudade de regime sem direito", declarou. "A democracia não está em questão. Há questões sociais, políticas e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro vivido pelos cidadãos brasileiros. Não há escolha, a democracia é o único caminho legitimo".

A ministra ressaltou que a democracia foi uma conquista do país. Ela chamou o momento político de grave. No entanto, disse que também nas democracias existem crises e que elas se resolvem.

"Somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. O Poder Judiciário não deixa de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição. Não fazemos milagres, fazemos direito, mas ele será garantido", afirmou.