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Pronunciamento

'Democracia é o único caminho legítimo', diz Cármen Lúcia sobre crise

Presidente do STF fez pronunciamento no início de sessão

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:49
Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal Crédito: André Dusek
Nove dias depois de iniciada a greve dos caminhoneiros, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, fez pronunciamento no início da sessão desta quarta-feira (30) para comentar a crise que tomou conta do país. Sem mencionar diretamente pedidos de manifestantes por intervenção militar, a ministra disse que não existe alternativa à democracia no Brasil.
"Não temos saudade de regime sem direito", declarou. "A democracia não está em questão. Há questões sociais, políticas e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro vivido pelos cidadãos brasileiros. Não há escolha, a democracia é o único caminho legitimo".
A ministra ressaltou que a democracia foi uma conquista do país. Ela chamou o momento político de grave. No entanto, disse que também nas democracias existem crises e que elas se resolvem.
"Somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. O Poder Judiciário não deixa de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição. Não fazemos milagres, fazemos direito, mas ele será garantido", afirmou.
Cármen Lúcia recomendou rigor no cumprimento dos direitos fundamentais e na garantia dos serviços aos cidadãos. "Não vivemos de quimeras, embora lutemos por sonhos. O Brasil vale a pena e é esse o compromisso de cada juiz brasileiro, e em especial do STF", concluiu.

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