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'Começou?': Janot comenta prisão de Yunes em rede social

Em sua conta no Twitter, ex-Procurador Geral da República fala sobre operação desta quinta-feira

Publicado em 29 de Março de 2018 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 11:51
Brasília - O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, durante lançamento da campanha Todos juntos contra a corrupção, no Conselho Nacional do Ministério Público (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ex-Procurador Geral da República, Rodrigo Janot comentou em uma rede social operação da Polícia Federal (PF) que prendeu o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer.
- Começou? Acho que sim. - escreveu em publicação no Twitter, comentando uma notícia sobre a prisão de Yunes.
Durante seu tempo na Procuradoria-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot foi peça-chave na investigação de políticos envolvidos na Operação Lava-Jato. Seu mandato terminou em setembro do ano passado.
Ao longo da manhã desta quinta-feira, a PF prendeu, além de José Yunes, o coronel da reserva da PM João Batista Lima Filho, outro amigo de Temer. Também foram detidos o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e Antônio Celso Grecco, sócio da Rodrimar, suspeita de ser favorecida pelo peemedebista. As detenções foram ordem do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, na investigação sobre suspeita de corrupção no Decreto dos Portos.

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