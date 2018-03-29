'Começou?': Janot comenta prisão de Yunes em rede social

Brasília - O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, durante lançamento da campanha Todos juntos contra a corrupção, no Conselho Nacional do Ministério Público (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ex-Procurador Geral da República, Rodrigo Janot comentou em uma rede social operação da Polícia Federal (PF) que prendeu o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer.

- Começou? Acho que sim. - escreveu em publicação no Twitter, comentando uma notícia sobre a prisão de Yunes.

Durante seu tempo na Procuradoria-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot foi peça-chave na investigação de políticos envolvidos na Operação Lava-Jato. Seu mandato terminou em setembro do ano passado.