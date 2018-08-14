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Críticas

'Chega de terceirizar militar pra tudo', diz Bolsonaro

Candidato, que é capitão da reserva, quer limitar utilização das Forças Armadas

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 01:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 01:47
Crédito: Reprodução
O deputado e candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, criticou a utilização frequente das Forças Armadas pelo governo federal nas últimas gestões em diversas atividades. Pela Constituição, as Forças servem "à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem". Para Bolsonaro, tem havido excessos.
 Chega de terceirizar militar pra tudo. Todos os governos utilizaram as Forças Armadas de matar mosquito à violência no Rio  afirmou Bolsonaro, que é capitão da reserva.
Ele afirmou que o seu programa de governo recebeu algumas contribuições de seu vice, o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB). O também general da reserva, Augusto Heleno, porém, é quem comanda o debate na área.
Uma das ideias é dar mais "segurança jurídica" para militares que atuem, por exemplo, em operações de Garantia de Lei e Ordem (GLO). Bolsonaro cita como exemplo a operação no Haiti, que teve Heleno como o primeiro comandante, e afirma que é preciso impedir processos contra operadores de segurança que vierem a matar em confronto.
 GLO vai continuar desde que o pessoal dê retaguarda jurídica pra nós. Vocês podem imaginar um amigo de vocês, soldado do Exército, com 20 anos, que numa missão de madrugada troca tiro com marginal e há um imprevisto, você manda esse cara para auditoria militar pra pegar de 12 a 30 anos de cadeia, acha justo isso? Não é justo  avaliou.
Para o candidato, a operação no Haiti deu certo porque "todo mundo descarregava em cima" em pessoas armadas:
 Vocês não dizem que estamos em guerra? Em guerra os dois lados atiram. Se o governo não quer confronto, não mande a tropa lá. No Haiti resolvemos o assunto, elemento com arma de guerra, todo mundo descarregava em cima dele  afirmou Bolsonaro.
 

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