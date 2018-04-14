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Acusação

'Bolsonaro alinha-se ao regime da escravidão', acusa Raquel Dodge

Leia a denúncia da procuradora-geral da República contra o deputado federal e pré-candidato do PSL à Presidência da República Jair Bolsonaro (RJ) por racismo

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 12:26
Jair Bolsonaro Crédito: Agência Brasil
Para fundamentar a denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro por racismo praticado contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, destacou 11 trechos do discurso do deputado federal e pré-candidato do PSL à Presidência da República no Clube Hebraica do Rio de Janeiro.
Para melhor compreensão do conteúdo e extensão do discurso discriminatório e racista do denunciado, destaco os seguintes trechos de sua manifestação, que caracteriza o que a doutrina denomina de discurso de ódio (hate speech), escreveu Raquel, que ainda destacou outras quatro manifestações de Bolsonaro, anteriores ao caso do Clube Hebraica, como quando ele declarou:  Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo.
A PGR afirma que Bolsonaro tratou com total menoscabo os integrantes de comunidades quilombolas e referiu-se a eles como animais, em uma manifestação que alinha-se ao regime da escravidão, em que negros eram tratados como mera mercadoria, e à ideia de desigualdade entre seres humanos. Raquel também salienta que, na visão de Bolsonaro, há indivíduos ou povos superiores a outros, tratando quilombolas como seres inferiores.
Se condenado, Bolsonaro poderá cumprir pena de reclusão de 1 a 3 anos. A procuradora-geral pede ainda o pagamento mínimo de R$ 400 mil por danos morais coletivos.
COM A PALAVRA, BOLSONARO
Procurado pelo Estado na sexta-feira (13) o deputado disse que não quis ofender ninguém.
Se faz brincadeira hoje em dia, tudo é ódio, tudo é preconceito. Se eu chamo você de quatro olhos, de gordo, não tô ofendendo os gordos do Brasil. Eles querem fazer o que na Alemanha já existe: tipificar o crime de ódio. Pra mim pode ser, e pra você pode não ser, disse o parlamentar.
Tanta coisa importante pro Brasil, pro Judiciário se debruçar e vai ficar em cima de uma brincadeira dessa. É a pessoa que eu fiz a brincadeira que tem de tomar as providências. A vida segue, comentou o deputado.

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