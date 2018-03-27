'As coisas vão mais lentamente no Supremo', diz Moro

O juiz defendeu eliminar ou reduzir bastante o foro privilegiado. Crédito: Reprodução

O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, disse nesta segunda-feira (26), que as coisas vão mais lentamente no Supremo. Em entrevista no programa Roda Vida, da TV Cultura, Moro foi questionado pelo jornalista João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado, sobre qual era o seu sentimento diante do fato de já ter condenado mais de 100 investigados enquanto os processos capengam na Corte máxima.

Eu não sou censor do Supremo para emitir juízo de valor, disse Moro, que emendou com uma crítica ao foro privilegiado, instrumento que beneficia políticos. Alguns ministros já declararam isso, esse instituto do foro privilegiado através do qual altas autoridades da República respondem diretamente no STF. É algo que não funciona muito bem. O Supremo não é preparado para julgar esses recursos.

O juiz defendeu eliminar ou reduzir bastante o foro privilegiado. Quem sabe assim tenhamos processos mais rápidos.

Sobre um suposto acordão para salvar políticos, o juiz disse. Eu não posso acreditar numa hipótese dessas. Já trabalhei convocado no Supremo, já vi como ele funciona, tive possibilidade de conhecer alguns ministros. Não posso simplesmente acreditar nisso.

Participam da bancada de entrevistados também Sérgio Dávila, editor-executivo do jornal Folha de S.Paulo; Daniela Pinheiro, diretora de redação da revista Época; Ricardo Setti, jornalista e escritor; e Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes.