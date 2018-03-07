'Abusiva e desnecessária', diz Marun sobre quebra de sigilo de Temer

Marun afirmou que Temer não irá recorrer da decisão Crédito: Wilson Dias | Agência Brasi

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, classificou, nesta terça-feira (6), como "abusiva e desnecessária" a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de quebrar o sigilo bancário do presidente Michel Temer. Marun afirmou, no entanto, que Temer não irá recorrer da decisão.

"Entendemos que quem tomou essa decisão, a tomou de forma abusiva e desnecessária, haja vista a fragilidade do inquérito, que não possui base fática. Está se investigando o assassinato de quem não morreu, pois o decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. No entanto, o presidente decide, a princípio, não recorrer. E já que não tem nada a esconder, mantém a decisão tomada ontem de abrir o seu sigilo bancário à população brasileira através da imprensa", disse o ministro

Marun disse que a decisão de não recorrer é para que o recurso não sirva de "munição" aos adversário de Temer:

"A decisão de não recorrer é para que um recurso desses não sirva de munição à hipocrisia de nossos adversários e o presidente seja acusado de estar tentando esconder algo. Já foi solicitado cópia dos seus extratos e assim que ele receber, irá remeter à Justiça e à imprensa", afirmou.

A investigação que quebrou o sigilo do presidente Michel Temer apura se ele recebeu propina para favorecer empresas do setor portuário em um decreto que alterou regras do setor.

Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse acreditar que o presidente tem "amplas condições de provar sua inocência" no inquérito.

"Ordem judicial não se discute, cumpre-se, mesmo discordando dela. O presidente se antecipou e anunciou que vai entregar todos os documentos. Acredito que o presidente tem amplas condições de demonstrar sua inocência", disse Jungmann.

Para Jungmann, a decisão do presidente de permitir o livre acesso aos documentos é "uma decisão de quem não deve e não teme".

"O presidente tem a convicção de que não tem nada a dever".

O ministro também disse não acreditar que a quebra do sigilo do presidente produza algum impacto para ampla aprovação popular que ele sente para a intervenção na segurança pública do Rio.

"Essa medida é uma demanda de todos os setores da sociedade, não acho que vai influenciar".

Também nesta terça-feira (6), o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a decisão de Barroso é "singular", mas afirmou que Temer "não tem nada a esconder".