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Decisão do STF

'Absolutamente surpreendente', diz advogado de Lula sobre decisão

Relator da Lava Jato arquivou e tirou da pauta julgamento de pedido de liberdade do ex-presidente na Segunda Turma do Supremo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 01:10

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 01:10

Crédito: Fukuda
O criminalista José Roberto Batochio, um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se disse surpreso com a decisão do ministros Edson Fachin de retirar da pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de liberdade do petista, que seria avaliado na próxima terça-feira (26).
É absolutamente surpreendente, disse Batochio ao Broadcast Político no início da noite desta sexta-feira. O advogado comentou também que ainda não teve acesso à decisão, mas que dizer que o fato de ter sido negado o trânsito prejudica o pedido não tem cabimento.
Em sua decisão, assinada nesta sexta-feira, Fachin apontou a alteração do quadro processual após a decisão do TRF-4. Com efeito, a modificação do panorama processual interfere no espectro processual objeto de exame deste Supremo Tribunal Federal, revelando, por consequência, a prejudicialidade do pedido defensivo, escreveu o ministro.
A decisão de Fachin veio após a vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Maria de Fátima Freitas Labarrère, rejeitar à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a possibilidade de recorrer ao STF contra a condenação na Operação Lava Jato. A desembargadora, no entanto, admitiu que o petista impetre recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça contra a sentença de 12 anos e um mês no caso triplex.
Batochio notou que a rejeição do prosseguimento dos recursos já era algo esperado pela defesa do ex-presidente, que pretendia entrar com um agravo já na segunda-feira. Já a decisão deixa os advogados de Lula, pelo menos por enquanto, sem estratégia sobre os próximos passos. Esse é um fato absolutamente novo, precisamos saber qual o teor do despacho dele, como isso chegou ao Supremo. A velocidade (da decisão de Fachin) é espantosa, é uma coisa inédita, disse.

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