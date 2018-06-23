'Absolutamente surpreendente', diz advogado de Lula sobre decisão

Crédito: Fukuda

O criminalista José Roberto Batochio, um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se disse surpreso com a decisão do ministros Edson Fachin de retirar da pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de liberdade do petista, que seria avaliado na próxima terça-feira (26).

É absolutamente surpreendente, disse Batochio ao Broadcast Político no início da noite desta sexta-feira. O advogado comentou também que ainda não teve acesso à decisão, mas que dizer que o fato de ter sido negado o trânsito prejudica o pedido não tem cabimento.

Em sua decisão, assinada nesta sexta-feira, Fachin apontou a alteração do quadro processual após a decisão do TRF-4. Com efeito, a modificação do panorama processual interfere no espectro processual objeto de exame deste Supremo Tribunal Federal, revelando, por consequência, a prejudicialidade do pedido defensivo, escreveu o ministro.

A decisão de Fachin veio após a vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Maria de Fátima Freitas Labarrère, rejeitar à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a possibilidade de recorrer ao STF contra a condenação na Operação Lava Jato. A desembargadora, no entanto, admitiu que o petista impetre recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça contra a sentença de 12 anos e um mês no caso triplex.