'É preciso' que PMDB tenha candidato próprio à Presidência, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), disse neste domingo ser preciso que o partido tenha candidato próprio à Presidência da República. Ele elogiou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que, apesar de ser filiado ao PSD, mantém conversas com peemedebistas para tentar construir uma candidatura ao Palácio do Planalto.

 Há sim, da minha parte e da parte da direção do partido, uma posição clara de que é preciso ter um candidato à Presidência da República do PMDB. Portanto nós vamos trabalhar nessa direção  disse Jucá, após se reunir com o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu.

Um dos temas do encontro, segundo o senador, foram as eleições deste ano. Jucá fez elogios ao ministro da Fazenda, ao ser perguntado por jornalistas se Henrique Meirelles poderia ser escolhido como candidato do PMDB. Mas ressaltou que outros nomes também são discutidos pelo partido, inclusive o de Temer.

 O ministro Meirelles é um grande nome, é um excelente quadro, ajuda muito o governo, é um dos responsáveis por esse resultado da economia. É claro que o ministro Meirelles tem a condição de ser um candidato, se assim entender o nosso partido. Nós vamos discutir o nome do ministro Meirelles e outros nomes, sem deixar de lembrar o nome do presidente Michel Temer  afirmou.

Meirelles tem repetido que só irá decidir se vai concorrer à Presidência da República no início de abril, quando precisaria deixar o Ministério da Fazenda. Nos bastidores, Jucá defende que o eventual substituto seja o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Para Jucá, que é líder do governo no Senado, o candidato do partido precisa defender do legado de Temer: