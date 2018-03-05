Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições

'É preciso' que PMDB tenha candidato próprio à Presidência, diz Jucá

Senador fez elogios ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

Publicado em 05 de Março de 2018 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 10:59
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), disse neste domingo ser preciso que o partido tenha candidato próprio à Presidência da República. Ele elogiou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que, apesar de ser filiado ao PSD, mantém conversas com peemedebistas para tentar construir uma candidatura ao Palácio do Planalto.
 Há sim, da minha parte e da parte da direção do partido, uma posição clara de que é preciso ter um candidato à Presidência da República do PMDB. Portanto nós vamos trabalhar nessa direção  disse Jucá, após se reunir com o presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu.
Um dos temas do encontro, segundo o senador, foram as eleições deste ano. Jucá fez elogios ao ministro da Fazenda, ao ser perguntado por jornalistas se Henrique Meirelles poderia ser escolhido como candidato do PMDB. Mas ressaltou que outros nomes também são discutidos pelo partido, inclusive o de Temer.
 O ministro Meirelles é um grande nome, é um excelente quadro, ajuda muito o governo, é um dos responsáveis por esse resultado da economia. É claro que o ministro Meirelles tem a condição de ser um candidato, se assim entender o nosso partido. Nós vamos discutir o nome do ministro Meirelles e outros nomes, sem deixar de lembrar o nome do presidente Michel Temer  afirmou.
Meirelles tem repetido que só irá decidir se vai concorrer à Presidência da República no início de abril, quando precisaria deixar o Ministério da Fazenda. Nos bastidores, Jucá defende que o eventual substituto seja o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.
Para Jucá, que é líder do governo no Senado, o candidato do partido precisa defender do legado de Temer:
 Eu defendo a candidatura própria a presidente da República do MDB. Acho que nós temos que ter a defesa do legado, explicar à sociedade o que estamos fazendo e, portanto, uma candidatura própria, já que o resultado da economia está aí, seria um bom caminho pra fazer tudo isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados