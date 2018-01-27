Vizinhos tentam agredir idoso suspeito de abusar de criança na Serra

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

Moradores tentaram invadir uma casa na noite desta sexta-feira (26), por volta das 22h30, em Nova Carapina II, na Serra, com objetivo de linchar um idoso, de 62 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de cinco anos.

A mãe da menina, uma autônoma de 29 anos, relatou para a reportagem que a filha disse para ela que estava na casa do suspeito, brincando com a amiguinha, sobrinha do idoso, quando ele tentou beijá-la na boca e a menina repeliu o ato com a mão.

A menina declarou para a mãe ainda que, no dia anterior, na quinta-feira (25), ele teria passado a mão nas partes íntimas dela, também na casa da amiguinha.

A mãe, então, foi até a residência do idoso e contou para a irmã do suspeito o que tinha acontecido. Ele mora com outros familiares. A autônoma disse que os vizinhos souberam do fato e ficaram irritados. Eles tentaram entrar na casa do vizinho para agredir o homem.

A população queria linchar e bater nele. A família então chamou a polícia e a Força Tática chegou aqui. Tinha muita gente, ficou inflamado. Outras pessoas de outras ruas também vieram porque isso chamou a atenção, detalha.

Segundo a mãe, a família dela e do aposentado moram na rua há mais de 25 anos. A filha dela e essa outra amiga sempre brincam juntas e a autônoma não sabia que o homem estava lá, já que ele também mora em um sítio.

A Polícia Militar foi acionada e a Força Tática cercou o local. O idoso foi levado para a Delegacia Regional da Serra, de onde foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e vai responder por estupro de vulnerável.

HOMEM NEGA ACUSAÇÕES

Para a polícia, em depoimento, o idoso disse que tentou beijar no rosto da menina de cinco anos, mas negou ter passado a mão nas partes íntimas dela no dia anterior e declarou que não tem atração por meninas. Ele contou que brincou com as meninas por cerca de uma hora na noite de sexta-feira.

A autônoma pondera que, desde que a filha já era bem novinha, foi orientada por ela a contar alguma situação como a que aconteceu.

A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. Sempre tivemos diálogo com ela, porque é importante. Se a gente não tivesse feito isso, ela não teria falado. Tem que mostrar para o filho ou filha a importância de falar com a gente e não deixar ninguém se aproveitar, orienta.