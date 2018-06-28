Vila Velha: assalto em ponto de ônibus acaba em perseguição e prisão

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Dois bandidos armados foram detidos após uma perseguição policial na noite desta quarta-feira (27), em Vila Velha. A dupla assaltou um rapaz em um ponto de ônibus próximo a um hospital particular de Itaparica, na Rodovia do Sol.

Segundo a polícia, após ser abordada pelos criminosos, a vítima correu até uma viatura da Polícia Militar, que fica estacionada em um ponto entre a Rodovia do Sol e a Avenida Santa Leopoldina.

No momento em que a vítima relatava o assalto, os homens passaram de motocicleta próximo aos militares, que iniciaram uma perseguição. Já na altura do Bairro Santa Mônica, os assaltantes bateram na viatura e caíram em uma calçada.

Um dos homens sofreu uma fratura no braço, foi encaminhado para o hospital e está sob escolta policial. O outro criminoso tentou fugir do local, mas foi detido próximo a uma praça do bairro. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Os dois estavam armados, mas somente uma arma foi apreendida. Um dos criminosos, ao fugir dos policiais, jogou a arma em um valão.

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