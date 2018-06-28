Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Vila Velha: assalto em ponto de ônibus acaba em perseguição e prisão

Um bandido foi hospitalizado e está sob escolta policial; o outro foi levado para a delegacia

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 23:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 23:35
2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Dois bandidos armados foram detidos após uma perseguição policial na noite desta quarta-feira (27), em Vila Velha. A dupla assaltou um rapaz em um ponto de ônibus próximo a um hospital particular de Itaparica, na Rodovia do Sol.
Segundo a polícia, após ser abordada pelos criminosos, a vítima correu até uma viatura da Polícia Militar, que fica estacionada em um ponto entre a Rodovia do Sol e a Avenida Santa Leopoldina.
> Veja mais notícias de Polícia 
No momento em que a vítima relatava o assalto, os homens passaram de motocicleta próximo aos militares, que iniciaram uma perseguição. Já na altura do Bairro Santa Mônica, os assaltantes bateram na viatura e caíram em uma calçada.
Um dos homens sofreu uma fratura no braço, foi encaminhado para o hospital e está sob escolta policial. O outro criminoso tentou fugir do local, mas foi detido próximo a uma praça do bairro. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 
Os dois estavam armados, mas somente uma arma foi apreendida. Um dos criminosos, ao fugir dos policiais, jogou a arma em um valão. 
VÍDEO
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados