Vigilante morre após ser espancado dentro de casa em Cariacica

Fachada do Hospital São Lucas, em Vitória, onde vigilante ficou internado Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

O vigilante Landiwan Vieira Monção, de 42 anos, morreu após ser espancado dentro de casa, no bairro Castelo Branco, em Cariacica . O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira (21) quando quatro homens invadiram a residência da vítima. O vigilante chegou a ser socorrido, mas morreu na manhã deste sábado (23). Três pessoas foram presas suspeitas do crime.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 17 horas da última sexta-feira, quando quatro homens foram à casa da vítima, que estaria com a porta da residência aberta. Enquanto um homem ficou do lado de fora dando cobertura, três entraram e espancaram Landiwan.

Vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar, que foi ao local. Porém, os criminosos já haviam ido embora levando uma televisão, um celular e um videogame da vítima. Os PMs chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o vigilante foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Segundo a filha da vítima, uma técnica de enfermagem, de 20 anos, Landiwan tinha hematomas no tórax e na cabeça. Como mora em Marataízes, no Sul do Estado, ela só soube que o pai havia sido espancado através de uma vizinha dele, que ligou para a jovem. O vigilante não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sábado.