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Assassinato

Vigilante morre após ser espancado dentro de casa em Cariacica

Vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar, que foi ao local

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 00:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 00:36
Fachada do Hospital São Lucas, em Vitória, onde vigilante ficou internado Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
O vigilante Landiwan Vieira Monção, de 42 anos, morreu após ser espancado dentro de casa, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira (21) quando quatro homens invadiram a residência da vítima. O vigilante chegou a ser socorrido, mas morreu na manhã deste sábado (23). Três pessoas foram presas suspeitas do crime. 
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 17 horas da última sexta-feira, quando quatro homens foram à casa da vítima, que estaria com a porta da residência aberta. Enquanto um homem ficou do lado de fora dando cobertura, três entraram e espancaram Landiwan. 
Vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar, que foi ao local. Porém, os criminosos já haviam ido embora levando uma televisão, um celular e um videogame da vítima. Os PMs chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o vigilante foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Segundo a filha da vítima, uma técnica de enfermagem, de 20 anos, Landiwan tinha hematomas no tórax e na cabeça. Como mora em Marataízes, no Sul do Estado, ela só soube que o pai havia sido espancado através de uma vizinha dele, que ligou para a jovem. O vigilante não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sábado. 
De acordo com a Polícia Civil, na tarde deste sábado três pessoas foram presas em flagrante por homicídio triplamente qualificado. Vera Lúcia Vieira, de 52 anos, e Júlio César Santana Barbosa Junior, de 19 anos, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já um adolescente, de 14 anos, responderá por ato infracional ao crime de homicídio triplamente qualificado e será encaminhado à Justiça. A Polícia Civil não divulgou a motivação do crime e alinha de investigação. 
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