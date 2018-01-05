Vigilante é preso por estuprar garoto e divulgar vídeo do crime

Lorenzo Pazolini, titular da DPCA Crédito: Carlos Alberto Silva

Um vigilante de 27 anos, foi preso por divulgar um vídeo em que aparece estuprando um adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no Natal do ano passado, na Serra.

Como houve a divulgação do vídeo, o nome, a imagem do suspeito e o local onde o fato aconteceu, não serão divulgados para não expor a vítima. O vigilante morava no mesmo bairro que o adolescente e oferecia pequenas quantias entre R$ 50 e R$ 60, além de passeios em shoppings e pizzarias, para atrair a vítima.

Segundo a polícia, o vídeo foi gravado no Natal, na casa do vigilante. Ele filmou o crime e depois disso passou a divulgar as imagens pelo bairro. O fato chegou até o conhecimento da mãe do garoto, que nos procurou com a denúncia, conta o delegado Lorenzo Pazolini, titular da delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

PULA-PULA

Assim que o caso chegou à polícia, com medo de represálias no bairro, o vigilante mudou-se da região. Porém, terminou preso na manhã desta sexta-feira (5), em Manoel Plaza.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que conheceu o vigilante enquanto ele montava um pula-pula no bairro, para uma festa do Dia das Crianças. Cinco dia depois, ele voltou a encontrar o suspeito na rua, que o convidou para ir à casa dele onde aconteceu o primeiro abuso.

Ele disse que sempre quando estava de folga ajudava um amigo a montar o pula-pula. Acredito que seja essa a estratégia dele para se aproximar das crianças. Pode ser quem existam outras vítimas. Vamos investigar, afirma Pazolini.

PERDÃO

Na delegacia, o vigilante admitiu ter gravado o vídeo. Eu cai numa cilada do inimigo. Mas, reconheço meu erro e vou pagar por isso, declarou.