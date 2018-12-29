Vigilante é preso após atirar contra jovem em Cariacica

Arma de vigilante que atirou em jovem em Cariacica Crédito: Divulgação/PM

Um vigilante de 55 anos foi preso ao atirar contra um inquilino dele, na noite de sexta-feira, em Vila Palestina, Cariacica.

Segundo a polícia, a vítima, um jovem de 19 anos, morava de aluguel no prédio do vigilante Francisco Xavier Duad havia cinco meses.

O rapaz estava na companhia de um amigo de 15 anos, no terraço do prédio, quando o vigilante apareceu com um revólver calibre 38 na cintura e aparentemente embrigado.

O vigilante mandou o adolescente descer do local alegando que queria conversar com o inquilino, que não aceitou e tentou deixar o local com o amigo.

Antes que conseguisse sair do terraço, o inquilino percebeu que Francisco havia empunhado a arma e segurou o braço dele. Os dois entraram em luta corporal e o vigilante disparou. O tiro atingiu o chão. Os dois rapazes lutaram com Francisco para desarma-lo.