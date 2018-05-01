Vigilante é esfaqueado por inquilino após cobrar aluguel na Serra

Rua Poços de Caldas, na Serra Crédito: Reprodução/Google Maps

Um vigilante de 38 anos foi esfaqueado ao cobrar uma dívida de aluguéis atrasados, na noite desta segunda-feira (30), no bairro Nova Carapina II, na Serra. O suspeito de cometer o ataque é o inquilino da vítima, que fugiu após o crime.

O fato ocorreu na Rua Poços de Caldas, dentro de um bar. À Polícia Civil, o vigilante relatou que foi até o local cobrar os aluguéis atrasados do inquilino. O suspeito mora em uma casa dentro do terreno da vítima.

De acordo com o vigilante, o homem bebia no bar quando ele chegou cobrando a dívida, o suspeito não gostou e os dois passaram a discutir. Foi então, que o inquilino pegou uma faca e acertou a vítima com um golpe no pescoço, fugindo em seguida.