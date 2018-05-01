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Violência

Vigilante é esfaqueado por inquilino após cobrar aluguel na Serra

Suspeito fugiu após o ataque e ainda não foi encontrado

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 15:06
Rua Poços de Caldas, na Serra Crédito: Reprodução/Google Maps
Um vigilante de 38 anos foi esfaqueado ao cobrar uma dívida de aluguéis atrasados, na noite desta segunda-feira (30), no bairro Nova Carapina II, na Serra. O suspeito de cometer o ataque é o inquilino da vítima, que fugiu após o crime.
O fato ocorreu na Rua Poços de Caldas, dentro de um bar. À Polícia Civil, o vigilante relatou que foi até o local cobrar os aluguéis atrasados do inquilino. O suspeito mora em uma casa dentro do terreno da vítima.
De acordo com o vigilante, o homem bebia no bar quando ele chegou cobrando a dívida, o suspeito não gostou e os dois passaram a discutir. Foi então, que o inquilino pegou uma faca e acertou a vítima com um golpe no pescoço, fugindo em seguida.
A PM foi acionada e o vigilante socorrido ao Hospital Jayme dos Santos Neves. A vítima foi atendida e recebeu alta ainda na madrugada desta terça-feira (1°). O suspeito da tentativa de homicídio ainda não foi localizado.

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