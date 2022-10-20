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Suspeito foi preso

Vídeo mostra troca de tiros entre assaltante e empresário após roubo a banco na Serra

Empresário ficou ferido na perna depois de reagir a roubo enquanto sua esposa tentava depositar cerca R$ 40 mil em agência bancária na Serra no dia 9 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2022 às 13:26

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 13:26

Um suspeito de assaltar clientes na área de caixas eletrônicos de uma agência do Banco Brasil, na Serra, no dia 9 de outubro, foi preso na última sexta-feira (14), por policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Guarda Municipal de Vitória.
Cerca de R$ 18 mil em dinheiro foram recuperados e duas armas foram apreendidas. As imagens do crime e da prisão foram divulgados nesta quinta-feira (20) pela Polícia Civil (assista o vídeo acima).
O assalto foi em Parque Residencial Laranjeiras. Um vídeo mostra o momento em que o assaltante rende três clientes, entre eles, uma empresária que depositava R$ 40 mil.
O marido da mulher, que a esperava do lado de fora da agência, trocou tiros com o suspeito e foi atingido na perna. Uma vidraça do banco também foi atingida.
De acordo com o delegado Gianno Trindade, o homem de 22 anos foi preso enquanto passava por Vitória, no carro utilizado para cometer o assalto.
"Identificamos o veículo utilizado no assalto e, com a colaboração da Guarda de Vitória, colocamos o carro no cerco eletrônico e passamos a monitorar o carro para que fosse feita a abordagem. Na sexta-feira nós conseguimos abordar o carro. Ele estava sendo conduzido por um casal. Ele foi levado até a delegacia com uma certa quantidade de entorpecentes para uso. Na delegacia o rapaz de 22 anos confessou ter praticado a tentativa d latrocínio no domingo"
Gianno Trindade - Delegado
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito alegou ter cometido o roubo para pagar um dívida com um agiota no valor de R$ 10 mil.
"Eles alegaram precisar de dinheiro por terem contraído uma divida com agiota de R$ 10 mil e saíram aquele dia em busca de uma vítima. Esperaram alguém saltar com uma sacola pra fazer depósito", disse o delegado Gianno Trindade.
Empresário troca tiros com suspeitos que assaltavam clientes dentro de banco e acaba baleado no ES
Empresário troca tiros com suspeitos que assaltavam clientes dentro de banco e acaba baleado no ES Crédito: Reprodução

DINHEIRO RECUPERADO

Policiais foram até a casa do suspeito para verificar se a arma do crime estava no local. Primeiro, o suspeito disse que havia vendido, porém, os policiais encontraram uma sacola com R$ 18 mil em dinheiro em cima do guarda-roupas e duas armas de fogo, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, que de acordo com o preso, foi comprado por R$ 8 mil com o dinheiro do assalto.
Na casa também foram encontrados vários documentos que não pertenciam ao casal, o que segundo a polícia, demonstrou que o suspeito praticava outros crimes na mesma modalidade. Pelo menos três vítimas já foram localizadas pela polícia.
"Nos levou, a ter certeza de que se tratava de um assaltante. Em contato com uma das vítimas, ela disse que foi assaltada em uma outra agência. Ele já vinha praticando esse tipo de assalto, de vigiar e esperar a pessoa entrar no banco para sacar dinheiro ou depositar dinheiro"
Gianno Trindade - Delegado
O homem, que confessou o crime, também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. A esposa não foi presa, mas também é investigada em outro inquérito por participação na tentativa de latrocínio.
Armas, dinheiro e documentos apreendidos com suspeito de assaltar clientes de agência bancária no ES
Armas, dinheiro e documentos apreendidos com suspeito de assaltar clientes de agência bancária no ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação
O homem também confessou ter incendiado a bolsa da vítima e as roupas que ele e a esposa usaram no dia do crime.
Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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