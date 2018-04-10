Vídeo mostra rapaz atirando em administrador em Jardim da Penha

Câmera de segurança flagrou o momento em que Gustavo faz disparos no meio da rua Crédito: Reprodução

A câmera de segurança de um prédio em Jardim da Penha, Vitória, registrou o momento em que Gustavo Simonassi, de 21 anos, bate com o carro que dirigia em outro veículo estacionado na Rua Amélia Tartuce Nasser , capota e depois sai do HB20 com a arma em punho e atirando contra o administrador Plinio Ceolin Filho, 38 anos, que seguia atrás do acusado com a mulher e a filha de 5 anos em um Chevrolet Tracker. A confusão aconteceu no dia 1º de abril.

O vídeo (veja abaixo), obtido pela TV Gazeta, mostra o rapaz, após a colisão, fazendo vários disparos contra a vítima, que sai correndo pela rua para tentar se proteger. Três pessoas que pararam para ver o que tinha acontecido quase foram atingidas pelos tiros. Uma mulher, que ficou na linha dos disparos, chegou a se jogar no asfalto para não ser baleada.

O vídeo também mostra a chegada da Polícia Militar e Gustavo Simonassi acenando para os policiais.

PRISÃO PREVENTIVA

O mandado expedido contra Gustavo, que já tinha três passagens pela polícia , tem relação com uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 27 de junho de 2017.

Na ocasião, Gustavo entrou na residência Arthur Carlos Lage Azevedo, que na época tinha 23 anos, e efetuou vários disparos. O rapaz foi atingido na coluna e ficou paraplégico.

Gustavo Simonassi provocou acidente de carro e atirou em administrador Crédito: Marcelo Prest

Durante o processo, que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra, a defesa de Gustavo alegou que o rapaz sofria de insanidade mental.

De acordo com os advogados Marcelo Côgo e Sandro de Souza, que representam Arthur, o caso recente que envolveu Gustavo, em Jardim da Penha, foi um fator importante para a expedição de um novo mandado de prisão.

Algumas colocações desse novo caso foram ponderadas junto ao processo do Arthur , afirmou o advogado.

MÃE DE GUSTAVO FEZ CONFUSÃO NO DML

Mãe de Gustavo tentou agredir jornalistas Crédito: Marcelo Prest

A transferência de Gustavo Simonassi, 22 anos, para o Centro de Triagem foi marcada por confusão no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Familiares do jovem tentaram impedir que as equipes da imprensa filmassem ou o fotografassem no camburão.

Na saída do exame de corpo de delito, o rapaz gritava que o que ele fez foi para se defender. Indignada, a mãe de Gustavo, a empresária Erika Simonassi, tentou agredir um repórter da TV Capixaba e de outras emissoras que estavam no local fazendo a cobertura do caso, inclusive coagindo os jornalistas com ameaças de processo.

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