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Prisão na BR 262

Vídeo mostra perseguição incrível a motorista com droga em rodovia no ES

Na fuga o motorista entra diversas vezes na contra-mão, faz ultrapassagens arriscadas e só para depois de perder o controle da direção e bater em uma proteção na lateral da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:22

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:22

Carro usado pelo suspeito para fugir de abordagem da PRF, no ES
Carro usado pelo suspeito para fugir de abordagem da PRF, no ES Crédito: Divulgação/ PRF
Imagens captadas pela Polícia Rodoviária Federal registraram a perseguição impressionante  a um traficante de drogas que transportava 34 tabletes de maconha embaladas em papel presente, durante a madrugada desta quinta-feira (23), na BR 262, no Sul do Espírito Santo.  Na fuga o motorista entra diversas vezes na contra-mão, faz ultrapassagens arriscadas e só para depois de perder o controle da direção e bater em uma proteção na lateral da pista. O homem relatou ter saído de Minas Gerais e, segundo ele, a droga tinha como destino a capital Vitória. Ele foi preso e o veículo, que era roubado, apreendido.
A operação foi realizada em conjunto, entre a Polícia Federal e o Núcleo de Operações Especiais (NOE), da Polícia Rodoviária Federal.
O monitoramento do traficante começou quando a Polícia Federal informou ao setor de inteligência da PRF que o veículo passaria pelo município de Ibatiba, no Sul do Estado. As equipes se posicionaram na rodovia e avistaram o veículo quando ele passou pelo posto da PRF, por volta de 3 horas da manhã.
A partir desse momento, o carro onde estava o homem foi seguido por duas viaturas por cerca de 10 km. Ao receber ordem de parada, o motorista fingiu que ia estacionar, mas arrancou, imprimindo maior velocidade.
A prisão foi efetuada após o motorista bater com o carro. Ele ainda tentou fugir e se esconder em um matagal.
"Ao fazer a curva, por estar em alta velocidade, ele acabou rodando, bateu na proteção lateral da pista e empreendeu fuga no meio do mato. Demos continuidade a perseguição e conseguimos prendê-lo", relatou o inspetor da PRF Leonardo Onofre.
Os tabletes de maconha, equivalentes a 35 kg, foram apreendidos. O veículo, que era roubado e também foi apreendido. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Tabletes de maconha foram apreendidos dentro de carro de suspeito, no Sul do ES
Tabletes de maconha foram apreendidos dentro de carro de suspeito, no Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF

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