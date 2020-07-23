Vídeo mostra perseguição incrível a motorista com droga em rodovia no ES

Carro usado pelo suspeito para fugir de abordagem da PRF, no ES Crédito: Divulgação/ PRF

A operação foi realizada em conjunto, entre a Polícia Federal e o Núcleo de Operações Especiais (NOE), da Polícia Rodoviária Federal.

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O monitoramento do traficante começou quando a Polícia Federal informou ao setor de inteligência da PRF que o veículo passaria pelo município de Ibatiba , no Sul do Estado. As equipes se posicionaram na rodovia e avistaram o veículo quando ele passou pelo posto da PRF, por volta de 3 horas da manhã.

A partir desse momento, o carro onde estava o homem foi seguido por duas viaturas por cerca de 10 km. Ao receber ordem de parada, o motorista fingiu que ia estacionar, mas arrancou, imprimindo maior velocidade.

A prisão foi efetuada após o motorista bater com o carro. Ele ainda tentou fugir e se esconder em um matagal.

"Ao fazer a curva, por estar em alta velocidade, ele acabou rodando, bateu na proteção lateral da pista e empreendeu fuga no meio do mato. Demos continuidade a perseguição e conseguimos prendê-lo", relatou o inspetor da PRF Leonardo Onofre.

Os tabletes de maconha, equivalentes a 35 kg, foram apreendidos. O veículo, que era roubado e também foi apreendido. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.