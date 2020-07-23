Vídeo mostra perseguição incrível a motorista com droga em rodovia no ES

Imagens captadas pela Polícia Rodoviária Federal registraram a perseguição impressionante a um traficante de drogas que transportava 34 tabletes de maconha embaladas em papel presente, durante a madrugada desta quinta-feira (23), na BR 262, no Sul do Espírito Santo. Na fuga o motorista entra diversas vezes na contra-mão, faz ultrapassagens arriscadas e só para depois de perder o controle da direção e bater em uma proteção na lateral da pista. O homem relatou ter saído de Minas Gerais e, segundo ele, a droga tinha como destino a capital Vitória. Ele foi preso e o veículo, que era roubado, apreendido.
A operação foi realizada em conjunto, entre a Polícia Federal e o Núcleo de Operações Especiais (NOE), da Polícia Rodoviária Federal.
O monitoramento do traficante começou quando a Polícia Federal informou ao setor de inteligência da PRF que o veículo passaria pelo município de Ibatiba, no Sul do Estado. As equipes se posicionaram na rodovia e avistaram o veículo quando ele passou pelo posto da PRF, por volta de 3 horas da manhã.
A partir desse momento, o carro onde estava o homem foi seguido por duas viaturas por cerca de 10 km. Ao receber ordem de parada, o motorista fingiu que ia estacionar, mas arrancou, imprimindo maior velocidade.
A prisão foi efetuada após o motorista bater com o carro. Ele ainda tentou fugir e se esconder em um matagal.
"Ao fazer a curva, por estar em alta velocidade, ele acabou rodando, bateu na proteção lateral da pista e empreendeu fuga no meio do mato. Demos continuidade a perseguição e conseguimos prendê-lo", relatou o inspetor da PRF Leonardo Onofre.
Os tabletes de maconha, equivalentes a 35 kg, foram apreendidos. O veículo, que era roubado e também foi apreendido. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.