Vídeo mostra perseguição e prisão de jovem em avenida de Vila Velha

O vídeo impressionante mostra parte da perseguição e da detenção do jovem Ezequiel Silva Senna, de 18 anos, na tarde desta sexta-feira (29), entre os bairros Novo México e Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , na Grande Vitória . Após roubar a bicicleta de um idoso, ele saiu correndo pela Rodovia Darly Santos, mas acabou alcançado pela Guarda Municipal.

Capturadas por uma câmera acoplada no colete do agente Otávio Costa Neto, as imagens mostram o rapaz fugindo, no sentido contrário ao dos carros. Aos dois segundos, é possível ver o criminoso se jogando entre dois automóveis, que por pouco não bateram um no outro. Logo após a queda, ele é detido.

De acordo com o agente, a perseguição aconteceu por volta das 14h30 e durou, aproximadamente, 90 segundos. "Eu e meu colega desconfiamos da atitude dele e de dois comparsas que pedalavam em alta velocidade entre os veículos. Quando nos aproximamos, ele largou a bicicleta que tinha acabado de roubar e começou a correr", contou Neto.

Jovem é detido após perseguição em Vila Velha

No momento da detenção, Ezequiel portava uma arma falsa, que foi apreendida. Já com os outros dois rapazes, que foram alcançados antes do início do vídeo e depois fugiram, nada de ilícito foi encontrado. O jovem de 18 anos foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.