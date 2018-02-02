Vídeo mostra mulher colocando droga na bebida de esfaqueado

As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança na casa do idoso Crédito: Reprodução

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento em que a suspeita de esfaquear o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, coloca uma droga tranquilizante na bebida dele. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança na casa do idoso, durante um encontro que os dois marcaram pelo aplicativo de relacionamento Tinder. Sergiara de Oliveira Riberio, de 24 anos, e o comparsa dela, como Victor Hugo Dias Almeida, de 26 anos, foram presos pela polícia na quinta-feira, num hotel em Juiz de Fora, em Minas Gerais.





Sergiara contou à polícia que colocou o tranquilizante para que a vítima sentisse sono e a relação entre eles não durasse muito, já que, ainda segundo o depoimento da suspeita, ela já tinha feito outros "programas" naquele mesmo dia.

As informações foram passadas para a imprensa pela delegada Isabella Conti, da 16° DP (Barra da Tijuca). Ainda de acordo com a delegada, antes do esfaqueamento, houve uma luta corporal entre os dois, que começou porque, na versão de Sergiara, o empresário tentou obrigá-la a fazer sexo sem usar camisinha.

Segundo a delegada, os dois começaram a gritar e chamaram atenção de Victor, comparsa de Sergiara, que estava na mala do carro dela. A delegada contou ainda que o casal afirmou que Victor estava na mala do carro porque fazia papel de segurança para Sergiara durante os programas. Caso acontecesse alguma agressão contra a mulher, ele faria a intervenção para separar a briga.

 A autora já tinha marcado um programa com a vítima. Em determinado momento, após a realização do programa, eles entraram em luta corporal, segundo Sergiara, porque ela não queria fazer relação sexual sem preservativo e o empresário a teria obrigado a não usar preservativo. Com a luta corporal, não só a vítima como ela também começaram a gritar, o que alertou o segundo autor que estava na mala do carro. Nesse momento, ele entrou na casa e também desferiu facadas contra a vítima  disse Isabelle.

Isabelle contou ainda que Roberto Del Cima foi ouvido pelos agentes da Polícia Civil ainda no hospital Barra D'or, onde permanece internado.