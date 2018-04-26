Vídeo mostra momento em que homem agarra menino em Jardim Camburi

Homem foi detido após tentativa de levar o menino Crédito: Reprodução

As imagens das câmeras de segurança de uma loja mostram o momento exato em que um menino de 2 anos é agarrado por um homem no bairro Jardim Camburi , em Vitória. O caso aconteceu na última segunda-feira (23) e chamou a atenção de quem passava pelo local. A Guarda Municipal precisou ser chamada para que a criança fosse entregue para a mãe.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que a mãe se aproxima com o menino da porta da loja de roupas infantis. Nesse momento, um homem passa e agarra a criança - que está ao lado da mãe - pela gola da camisa.

O homem segue puxando o menino pela camisa, enquanto a mãe tenta puxar o garoto de volta. Populares que passavam pelo local e agente da Guarda Municipal se aproximam para ajudar a mulher, que logo depois consegue pegar o filho de volta e abraça-lo. O homem tenta fugir, mas é capturado pelos guardas municipais.

De acordo com um agente da Guarda Municipal, o homem estava embriagado e foi necessário o uso de algemas nas mãos e nos pés do rapaz. Amigos dele também ajudaram a contê-lo porque ele estava muito agitado.