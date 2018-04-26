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Vídeo mostra momento em que homem agarra menino em Jardim Camburi

O caso aconteceu na última segunda-feira (23) e a Guarda Municipal precisou ser chamada para que a criança fosse entregue a mãe

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 15:45
Homem foi detido após tentativa de levar o menino Crédito: Reprodução
As imagens das câmeras de segurança de uma loja mostram o momento exato em que um menino de 2 anos é agarrado por um homem no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O caso aconteceu na última segunda-feira (23) e chamou a atenção de quem passava pelo local. A Guarda Municipal precisou ser chamada para que a criança fosse entregue para a mãe.
Pelas imagens, é possível ver o momento em que a mãe se aproxima com o menino da porta da loja de roupas infantis. Nesse momento, um homem passa e agarra a criança - que está ao lado da mãe - pela gola da camisa.
O homem segue puxando o menino pela camisa, enquanto a mãe tenta puxar o garoto de volta. Populares que passavam pelo local e agente da Guarda Municipal se aproximam para ajudar a mulher, que logo depois consegue pegar o filho de volta e abraça-lo. O homem tenta fugir, mas é capturado pelos guardas municipais.
De acordo com um agente da Guarda Municipal, o homem estava embriagado e foi necessário o uso de algemas nas mãos e nos pés do rapaz. Amigos dele também ajudaram a contê-lo porque ele estava muito agitado.
Uma ambulância foi acionada para prestar socorro e o rapaz foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Como ninguém representou contra o rapaz embriagado, não há confirmação de que alguma autuação possa ser realizada contra ele.

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