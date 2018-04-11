Na Serra

Vídeo mostra momento em que bandido se joga de ônibus na Serra

Bandido se assustou com o barulho da sirena de uma ambulância, achou que era da polícia, e se jogou

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 22:15

Redação de A Gazeta

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um bandido que assaltava passageiros se jogou do ônibus em movimento, na BR 101, no bairro Planalto de Carapina, Serra. Ele teria se assustado com a sirene de uma ambulância e, para escapar do assalto, pulou pela janela do coletivo.
VEJA VÍDEO
O desespero pode ter ocorrido por acreditar que a sirene era da polícia, segundo informações da Polícia Civil, que esteve no local após o caso. O rapaz, que até o final da tarde não havia sido identificado, bateu a cabeça em um poste e morreu no local.
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Junto ao corpo, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que estiveram no local encontraram uma pistola de brinquedo e uma mochila. A falsa arma foi usada para intimidar os passageiros e, assim, obrigá-los a entregar pertences como celular e dinheiro.
Assaltante morreu após bater a cabeça em poste. Pistola de brinquedo foi encontrada ao lado do corpo Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um assalto dentro de um ônibus na BR 101, na Serra, terminou com a morte de um bandido no final da noite desta segunda-feira (09). O criminoso, ainda não identificado, usou uma arma de brinquedo para render e roubar passageiros que estavam no coletivo.
No momento do assalto, na altura do bairro Planalto de Carapina, uma ambulância do Samu passou perto do ônibus com a sirene e giroflex ligados. Desesperado achando que era uma viatura da Polícia Militar, o criminoso quebrou a janela do coletivo com o pé e pulou do veículo. Na queda, o assaltante bateu com a cabeça no poste e morreu na hora.
O acidente aconteceu por volta das 23h. Ao lado do corpo, os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram uma mochila e a pistola de brinquedo usada pelo criminoso para assaltar os passageiros do ônibus.
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

