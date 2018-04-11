Vídeo mostra momento em que bandido se joga de ônibus na Serra

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um bandido que assaltava passageiros se jogou do ônibus em movimento, na BR 101, no bairro Planalto de Carapina, Serra.
O CASO
Um assalto dentro de um ônibus na BR 101, na Serra, terminou com a morte de um bandido no final da noite desta segunda-feira (09). O criminoso, ainda não identificado, usou uma arma de brinquedo para render e roubar passageiros que estavam no coletivo.
No momento do assalto, na altura do bairro Planalto de Carapina, uma ambulância do Samu passou perto do ônibus com a sirene e giroflex ligados. Desesperado achando que era uma viatura da Polícia Militar, o criminoso quebrou a janela do coletivo com o pé e pulou do veículo. Na queda, o assaltante bateu com a cabeça no poste e morreu na hora.
O acidente aconteceu por volta das 23h. Ao lado do corpo, os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram uma mochila e a pistola de brinquedo usada pelo criminoso para assaltar os passageiros do ônibus.
Bandido se assusta com sirene do Samu, pula de ônibus e morre na Serra
Com informações de Mayra Bandeira