Vídeo mostra homem atirando em mulher na porta do trabalho em Vitória

Câmeras de segurança na região da Marechal Campos, em Vitória, flagraram o momento em que uma auxiliar de serviços gerais, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleada na cabeça, por um homem, na porta do trabalho. Após o tiro, houve correria na rua. Veja o vídeo abaixo.
O CRIME
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 21 horas. A auxiliar de serviços gerais, que trabalha na limpeza do Supermercado Epa Plus através de uma empresa terceirizada, chegava ao estabelecimento quando tudo aconteceu.
Ainda segundo a polícia, a mulher foi deixada de carro do outro lado da avenida onde fica o supermercado. Ao descer do veículo, um homem apareceu a pé, atirou contra a cabeça dela e fugiu. Segundo populares, ele escapou em um motocicleta.
O dono de um restaurante, que trabalha próximo ao local do crime e não quis se identificar, contou que, mesmo ferida, a vítima correu em direção ao supermercado. Ela foi socorrida de carro por populares ao Hospital São Lucas, em Vitória. Já o motoqueiro fugiu na moto em alta velocidade. Ele ainda não foi localizado.
Com informações de Elis Carvalho e Rodrigo Maia