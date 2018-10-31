Vídeo mostra exato momento em que segurança é executado em Vitória

Imagens de câmeras de videomonitoramento do Centro de Vitória mostram o momento exato em que um segurança foi executado. O homicídio aconteceu nesta terça-feira (30) por volta das 17h30 na Avenida Jerônimo Monteiro, bastante movimentada.
Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, trabalhava como segurança nas lojas do Centro havia muitos anos. A Polícia Militar, que esteve no local, informou que pelo menos seis cápsulas de .380 foram encontradas espalhadas pelo chão. Segundo testemunhas, não teria sido assalto, mas sim execução. O suspeito chegou a pé ao local e atirou contra a vítima. Foram ouvidos de três a quatro disparos.
No vídeo, é possível ver que um homem de jaqueta chega e efetua os disparos à queima-roupa contra o segurança, que cai logo em seguida. Pedestres que percebem a movimentação saem correndo pela avenida,
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Segundo a reportagem do Gazeta Online, que esteve no local, nesta segunda-feira (29) teria acontecido um assalto em uma joalheria do bairro, do lado da loja em que Fábio foi executado. A suspeita é de que o segurança teria encontrado os suspeitos de assaltarem o estabelecimento e de que eles teriam voltado para "vingar" o assalto.
Além de segurança, ele também era professor voluntário de um Centro Comunitário de Bela Vista, onde dava aula de artes marciais para crianças de 8 a 14 anos.