Vídeo mostra exato momento em que segurança é executado em Vitória

O assassinato aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vitória, por volta das 17h30 Crédito: Fernando Madeira

Centro de Vitória mostram o momento exato em que um segurança foi executado. O homicídio aconteceu nesta terça-feira (30) por volta das 17h30 na Avenida Jerônimo Monteiro, bastante movimentada. Imagens de câmeras de videomonitoramento domostram o momento exato em que um. O homicídio aconteceu nesta terça-feira (30) por volta das 17h30 na Avenida Jerônimo Monteiro, bastante movimentada.

Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, trabalhava como segurança nas lojas do Centro havia muitos anos. A Polícia Militar, que esteve no local, informou que pelo menos seis cápsulas de .380 foram encontradas espalhadas pelo chão. Segundo testemunhas, não teria sido assalto, mas sim execução. O suspeito chegou a pé ao local e atirou contra a vítima. Foram ouvidos de três a quatro disparos.

No vídeo, é possível ver que um homem de jaqueta chega e efetua os disparos à queima-roupa contra o segurança, que cai logo em seguida. Pedestres que percebem a movimentação saem correndo pela avenida,

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Segundo a reportagem do Gazeta Online, que esteve no local, nesta segunda-feira (29) teria acontecido um assalto em uma joalheria do bairro, do lado da loja em que Fábio foi executado. A suspeita é de que o segurança teria encontrado os suspeitos de assaltarem o estabelecimento e de que eles teriam voltado para "vingar" o assalto.