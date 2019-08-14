Vídeo mostra discussão entre motorista e pedestre em Jardim Camburi

trânsito entre um motorista e um pedestre, em uma rua de Jardim Camburi, em Vitória. Nas imagens, gravadas no último dia 7, é possível ver o desentendimento entre os dois, que termina com o motorista acertando o pedestre com um objeto. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma briga deentre um motorista e um pedestre, em uma rua de, em Vitória. Nas imagens, gravadas no último dia 7, é possível ver o desentendimento entre os dois, que termina com o motorista acertando o pedestre com um objeto.

levou um tapa no rosto do motorista do outro carro envolvido no acidente, o sargento Isaías Segades de Souza, de 50 anos. O pedestre foi identificado apenas como um estudante, que não teve a idade revelada. Já o motorista, era o empresário Odorico Donizeth Coelho, de 51 anos, que em setembro de 2018 foi parar na delegacia após uma batida no trânsito, onde a filha dele, com 14 anos na época,, o sargento Isaías Segades de Souza, de 50 anos.

As imagens mostram o motorista dirigindo em uma rua do bairro. Ao mesmo tempo, o estudante começa a atravessar a rua na faixa de pedestre, enquanto mexe no celular. O motorista quase atropela o pedestre na faixa, mas freia para evitar a colisão. Depois, desce do carro para falar com o estudante. É possível perceber que os dois discutem. Odorico vai até o carro e pega um objeto, partindo para cima do jovem (veja o vídeo abaixo).

ARREPENDIMENTO

Procurado, o empresário afirmou que o objeto usado era o cabo de um guarda-chuva quebrado. Ele contou que teve a reação após ser xingado pelo estudante, mas confessou que as ofensas não justificam a violência e disse estar arrependido.

"Eu caí em uma cilada. Falei ao jovem que motoristas tem deveres, mas pedestres também. Disse que ele estava no celular, sem prestar atenção, e que eu poderia ter o atropelado. Ele disse que o problema era meu, me chamou de velho e fez vários xingamentos. Minha intenção era dispersar o rapaz. Não lembro se o acertei. Mas eu me arrependo porque nada justifica. Desde então, não durmo direito", afirmou.

POLÍCIA INVESTIGA

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal. "A vítima representou contra o acusado, que foi intimado para ser ouvido no 5º Distrito de Polícia de Vitória, localizado em Jardim Camburi. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil", disse a nota.

PEDESTRE VAI ACIONAR A JUSTIÇA

Depois de ser agredido enquanto atravessava uma faixa de pedestre, na tarde de segunda-feira (7), o estudante de biomedicina Renan Gonçalves, de 22 anos, conta como o conflito com o empresário Odorico Donizeth Coelho, em Jardim da Penha, Vitória.

De acordo com o estudante, ele atravessava a faixa em uma rotatória sem semáforo, quando Odorico acelerou o veículo. "Ele vinha em uma velocidade normal que eu conseguiria atravessar sem problemas, mas quando se aproximou de mim ele acelerou com o carro. Foi aí que tudo começou", disse.

O jovem negou as acusações de Odorico que chegou a relatar que as agressões aconteceram porque foi xingado pelo jovem. "Eu não xinguei em momento nenhum, muito pelo contrário, eu que fui ofendido e xingado por ele além das agressões físicas. Eu não tinha como fazer isso, na hora fiquei sem reação, só consegui dizer que a prioridade de atravessar era minha como pedestre".

O empresário chegou a relatar ainda que as agressões contra o jovem foram feitas com uma cabo de guarda-chuva, afirmação que o estudante também negou. "Aquilo com certeza não era um guarda-chuva. Não consigo definir o que era, parecia um cassetete. Só posso afirmar que guarda-chuva não era. Meu braço ficou cheio de hematomas."

Renan destaca ainda que depois de ter sido agredido, ele pegou o celular para fotografar a placa do carro. "Eu não conseguiria lembrar a placa de cabeça de tão nervoso que eu estava, mas lembrei que o celular com câmera estava em fácil acesso e decidi fazer isso", destacou.

Questionado sobre o vídeo só aparecer uma semana depois do fato, o jovem disse que primeiro procurou orientação de advogados. "Fiz as medidas cabíveis com as autoridades. Não queria chamar atenção da mídia, mas a história chegou e decidi contar minha versão", esclareceu.