Vídeo mostra confusão após suspeito reagir à abordagem da PM em Guarapari

Confusão entre policiais e jovem, de 18 anos, em Guarapari Crédito: Reprodução | Vídeo

Uma confusão entre um jovem, de 18 anos, e dois policiais militares no bairro Jabaraí, em Guarapari , foi registrada em vídeo na última terça-feira (4).

Segundo a Polícia Militar , o jovem estava em atitude suspeita, teria jogado um pacote no quintal de uma casa e se recusou a ser abordado pela polícia.

Ainda de acordo com a PM, o jovem começou a incitar familiares e populares para que interferissem na ação, o que gerou uma aglomeração de pessoas, que foram contra os policiais.

As imagens mostram um policial militar dando um "mata-leão" (golpe de estrangulamento) no suspeito e o outro PM tenta conter as pessoas em volta. Uma mulher aparece com uma faca na mão.

O jovem consegue se soltar e dá uma joelhada no policial. Os policiais, então, tentam derrubá-lo. O PM usa spray de pimenta e o suspeito dá um chute no agente.

Os policiais são cercados pela população, mas conseguem conter o suspeito de novo e pedem reforço. A população conseguiu acalmar o jovem e ele foi preso.

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O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Militar explicou que o local da abordagem é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Disse que o jovem abordado hostilizou os policiais, foi agressivo na hora da abordagem, empurrou e mordeu o dedo de um soldado, machucando o policial. De acordo com a nota da PM, o rapaz foi levado delegacia por desacato.

Já a Polícia Civil , informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um Termo Circunstanciado por desacato à autoridade e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

O jovem detido na abordagem não está sendo identificado nesta reportagem porque foi liberado pela Polícia Civil para responder ao processo em liberdade.