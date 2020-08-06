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Violência

Vídeo mostra confusão após suspeito reagir à abordagem da PM em Guarapari

Caso aconteceu na última terça-feira (4) em Guarapari. Segundo a PM, o jovem estava em atitude suspeita, teria jogado um pacote no quintal de uma casa e se recusou a ser abordado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:11

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:11

Confusão entre policiais e jovem, de 18 anos, em Guarapari
Confusão entre policiais e jovem, de 18 anos, em Guarapari Crédito: Reprodução | Vídeo
Uma confusão entre um jovem, de 18 anos, e dois policiais militares no bairro Jabaraí, em Guarapari, foi registrada em vídeo na última terça-feira (4). 
Segundo a Polícia Militar, o jovem estava em atitude suspeita, teria jogado um pacote no quintal de uma casa e se recusou a ser abordado pela polícia.
Ainda de acordo com a PM, o jovem começou a incitar familiares e populares para que interferissem na ação, o que gerou uma aglomeração de pessoas, que foram contra os policiais.
As imagens mostram um policial militar dando um "mata-leão" (golpe de estrangulamento) no suspeito e o outro PM tenta conter as pessoas em volta. Uma mulher aparece com uma faca na mão.
O jovem consegue se soltar e dá uma joelhada no policial. Os policiais, então, tentam derrubá-lo. O PM usa spray de pimenta e o suspeito dá um chute no agente.
Os policiais são cercados pela população, mas conseguem conter o suspeito de novo e pedem reforço. A população conseguiu acalmar o jovem e ele foi preso.

VEJA O VÍDEO

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Militar explicou que o local da abordagem é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Disse que o jovem abordado hostilizou os policiais, foi agressivo na hora da abordagem, empurrou e mordeu o dedo de um soldado, machucando o policial. De acordo com a nota da PM, o rapaz foi levado delegacia por desacato.
Já a Polícia Civil, informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, assinou um Termo Circunstanciado por desacato à autoridade e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
O jovem detido na abordagem não está sendo identificado nesta reportagem porque foi liberado pela Polícia Civil para responder ao processo em liberdade.
Com informações da TV Gazeta.

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