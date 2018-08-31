Vídeo: jovem é preso após agredir mulher na frente dos filhos na Serra

Agressões aconteceram na frente de duas criança dentro do condomínio onde o casal mora Crédito: Reprodução

As imagens das câmeras de segurança de um condomínio em Jacaraípe, na Serra, flagraram o momento em que uma mulher é agredida pelo companheiro na frente dos dois filhos (veja o vídeo abaixo). O agressor, de 23 anos, puxa o cabelo, aperta o pescoço e desfere socos e chutes, mesmo depois que a mulher já está caída no corredor. As agressões aconteceram na última segunda-feira (27), mas só chegaram ao conhecimento da polícia nesta quinta-feira (30), depois de uma denúncia anônima. Para preservar a vítima e as crianças, a identificação do acusado não será divulgada.

De acordo com o delegado Rodrigo Henrique da Rosa, o rapaz tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e já havia agredido a mulher outras vezes, embora ela nunca o tivesse denunciado.

"A denúncia dava conta que aquilo acontecia reiteradamente e, por conta disso, pediram ajuda da polícia, porque a mulher não tinha forças para vir à delegacia. A gente tinha que tomar alguma providência até por conta da violência que a gente detectou (no vídeo). A mulher poderia correr algum risco. Na consulta a gente viu que ele tinha mandado de prisão por homicídio, então o risco que a mulher corria era ainda maior", afirmou o delegado em entrevista ao ESTV, da TV Gazeta.

ACUSADO PULOU A JANELA PARA TENTAR FUGIR

Após receber a denúncia, a polícia esteve no condomínio para prender o rapaz na tarde desta quinta-feira (30). Os policiais fizeram vistoria no apartamento e notaram que a tela de proteção de uma das janelas estava cortada. Na tentativa de fugir, o homem chegou a pular da janela do prédio (veja vídeo abaixo) e, ferido, não conseguiu escapar.

"Quando a gente foi olhar na janela vimos que ele estava escalando as caixas de ar condicionado, descendo andar por andar. Ele já estava no terceiro andar. Tentamos convencê-lo a se entregar, mas ele pulou", contou o delegado.

Na queda, o homem quebrou os dois braços, a perna e perfurou o pulmão. Ele foi socorrido pelo Samu e está internado na UTI do Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, sob escolta policial. De acordo com a polícia, ele será preso em cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, que está em aberto na 3ª Vara Criminal na Serra.

De acordo com a polícia, a mulher já deixou o condomínio onde morava com os filhos e ainda não procurou a delegacia para registrar queixa contra o rapaz. As agressões serão investigadas pela Delegacia da Mulher.