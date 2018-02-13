Vídeo: homenagem emocionante a comerciante morto em acidente em MG

Amigos fazem passeata por morte de comerciante em MG Crédito: Internauta/Gazeta Online

o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) Adhemar Pereira Fully - que já se apresentou à polícia após o acidente, . No início da tarde desta terça-feira (13), dezenas de amigos de Fernando Batata, como era conhecido na região, se reuniram em passeata que foi do bar do qual ele era dono até o local do acidente. "Clima na cidade é de revolta. Não pela cidade ser violenta, mas pelo que aconteceu", relata Steyne Knupp, o enteado do comerciante morto em uma batida envolvendo, . No início da tarde desta terça-feira (13), dezenas de amigos de Fernando Batata, como era conhecido na região, se reuniram em passeata que foi do bar do qual ele era dono até o local do acidente.

Para Steyne, essa homenagem é imprescindível. "Apesar de não estarmos à frente de nenhuma organização, é claro que fizemos questão de participar", diz, se referindo à família da vítima. "A passeata foi toda organizada por amigos, que estão revoltados com a situação toda", detalha, em entrevista ao Gazeta Online. Ele diz que ninguém quer que o caso caia no esquecimento. "Por isso, até, que estamos sabendo que até o fim desta semana mais uma passeata será feita, seguindo o mesmo trajeto", reitera.

Steyne lamenta que a família não tenha nenhuma novidade que dá conta da investigação do caso, mas diz que estão por conta própria reunindo vídeos e fotos que comprovem os relatos que narram o acidente. "Eu mesmo estou atrás de gente que filmou e tirou foto do acidente. Também sei que muita gente viu. Agora, contamos com essas pessoas para irem prestar depoimento", apela.

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