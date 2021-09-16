Vídeo: homem rouba moto estacionada em bairro na Serra

Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma moto foi roubada no bairro Novo Horizonte, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (16).
Eram 4h06 quando dois homens chegaram de moto. As imagens mostram quando o de blusa vermelha desceu, foi até a moto que está estacionada no final da rua, mexeu no painel e conseguiu ligá-la. Em seguida, ele fugiu levando a moto.
O dono só deu falta pela manhã e fez o comunicado à Polícia Militar. A moto ainda não foi localizada.
Com informações da TV Gazeta