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Flagrante

Vídeo: homem rouba moto estacionada em bairro na Serra

Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16) no bairro Novo Horizonte

Publicado em 

16 set 2021 às 13:04

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:04

Moto roubada em Novo Horizonte, na Serra
Moto roubada em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Divulgação
Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma moto foi roubada no bairro Novo Horizonte, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (16).
Eram 4h06 quando dois homens chegaram de moto. As imagens mostram quando o de blusa vermelha desceu, foi até a moto que está estacionada no final da rua, mexeu no painel e conseguiu ligá-la. Em seguida, ele fugiu levando a moto.
O dono só deu falta pela manhã e fez o comunicado à Polícia Militar. A moto ainda não foi localizada.
Com informações da TV Gazeta

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