Vídeo: criança e família escapam ilesas de pistoleiros em rua de Ibatiba

Ibatiba, no Sul do Estado. Tudo aconteceu quando dois homens em uma moto chegaram atirando. As cenas registradas no vídeo acima impressionam. Uma criança, que estava na calçada, junto com quatro adultos, ficou no meio de uma troca de tiros no bairro Boa Esperança, em, no Sul do Estado. Tudo aconteceu quando dois homens em uma moto chegaram atirando.

Segundo a Polícia Militar, o homem que registrou o boletim de ocorrência é o que estava na calçada e, possivelmente, era o alvo dos atiradores. Ele disse que já tinha conhecimento que "pistoleiros" tinham recebido R$ 8 mil para matá-lo. As imagens também mostram que o alvo dos atiradores chega a sacar uma arma para tentar se defender.

No vídeo, é possível ver as vítimas se abaixando e se escondendo atrás de um poste. Ninguém ficou ferido. A ação aconteceu em menos de 10 segundos e o menino, que é neto do homem, permanece o tempo todo no chão.

A Polícia Militar informou ainda, que fez buscas, mas não localizou ninguém. A ocorrência já foi encaminhada a Polícia Civil, que vai investigar o caso. A arma usada pelo homem para atirar contra a moto foi apreendida.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso foi encaminhado para o plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde o homem que estava na calçada, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade.

Ele figura como vítima da tentativa de homicídio, e o crime segue sob investigação na Delegacia de Polícia (DP) de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.