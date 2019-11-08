Vídeo: cão policial encontra corpo de estudante em cova rasa em Cariacica

Um vídeo registrou o momento exato em que o corpo da estudante Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, foi localizado pelo cão policial Spy, do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde de quarta-feira (6), em Cariacica Sede. A adolescente estava desaparecida desde o último sábado (2), quando saiu de casa, em Planalto Serrano, na Serra, dizendo que iria se encontrar com o namorado em Cariacica.

O cão Spy foi treinado para realizar buscas de cadáveres pelo investigador André Cardoso, da DHPP, que acompanha o animal nas operações de buscas por corpos. "A maior dificuldade deste caso foi processar as informações repassadas pela equipe de investigação, pois elas eram recentes e precisávamos agir rapidamente. No entanto, a localização na região foi tranquila e as condições climáticas não interferiram", observou André, que afirma que o vento também influencia em uma buscas com cães.

Após escavarem o ponto que Spy indicou, os policiais civis e militares localizaram o corpo da adolescente enrolado em um lençol com as pontas amarradas nos pés, já em estado de decomposição adiantada. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A família compareceu ao local na tarde desta quinta-feira (7) para fazer o reconhecimento do corpo da estudante.

Sulamita Ribeiro Cardoso, 15 anos, encontrada morta e enterrada em cova rasa em Cariacica Crédito: rede social

"Minha filha era uma boa aluna, boa filha, muito carinhosa e minha amiga. Há um ano ela começou a namorar um rapaz que foi morar em Cariacica, que queria mandar nela. Quando ela falava que ia largá-lo, ele dizia que faria qualquer coisa por ela e pedia desculpas. Ele queria ser o dono dela", contou a mãe da adolescente, Núbia Barbosa Ribeiro. O enterro do corpo da jovem deve acontecer na manhã desta sexta-feira (8).

A causa da morte da adolescente ainda é uma incógnita. "Ela não apresentava lesões no corpo ou marcas de tiro. É possível que ela tenha sido esganada, mas somente o laudo pericial deverá apontar a real causa da morte", pontuou o delegado-chefe do DHPP, José Lopes.