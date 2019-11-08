Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após desaparecimento

Vídeo: cão policial encontra corpo de estudante em cova rasa em Cariacica

O corpo da adolescente Sulamita Cardoso, de 15 anos, estava enrolado em um lençol em um terreno na zona rural de Cariacica Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 21:31

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 21:31

Um vídeo registrou o momento exato em que o corpo da estudante Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, foi localizado pelo cão policial Spy, do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde de quarta-feira (6), em Cariacica Sede. A adolescente estava desaparecida desde o último sábado (2), quando saiu de casa, em Planalto Serrano, na Serra, dizendo que iria se encontrar com o namorado em Cariacica.
O cão Spy foi treinado para realizar buscas de cadáveres pelo investigador André Cardoso, da DHPP, que acompanha o animal nas operações de buscas por corpos. "A maior dificuldade deste caso foi processar as informações repassadas pela equipe de investigação, pois elas eram recentes e precisávamos agir rapidamente.  No entanto, a localização na região foi tranquila e as condições climáticas não interferiram", observou André, que afirma que o vento também influencia em uma buscas com cães.
Após escavarem o ponto que Spy indicou, os policiais civis e militares localizaram o corpo da adolescente enrolado em um lençol com as pontas  amarradas nos pés, já em estado de decomposição adiantada.  O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A família compareceu ao local na tarde desta quinta-feira (7) para fazer o reconhecimento do corpo da estudante. 
Sulamita Ribeiro Cardoso, 15 anos, encontrada morta e enterrada em cova rasa em Cariacica Crédito: rede social
"Minha filha era uma boa aluna, boa filha, muito carinhosa e minha amiga. Há um ano ela começou a namorar um rapaz que foi morar em Cariacica, que queria mandar nela. Quando ela falava que ia largá-lo, ele dizia que faria qualquer coisa por ela e pedia desculpas. Ele queria ser o dono dela", contou a mãe da adolescente, Núbia Barbosa Ribeiro.  O enterro do corpo da jovem deve acontecer na manhã desta sexta-feira (8). 
 A causa da morte da adolescente ainda é uma incógnita. "Ela não apresentava lesões no corpo ou marcas de tiro. É possível que ela tenha sido esganada, mas somente o laudo pericial deverá apontar a real causa da morte", pontuou o delegado-chefe do DHPP, José Lopes. 
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), onde serão apuradas a autoria da morte e a motivação do crime.  O namorado de Sulamita ainda não prestou depoimento na delegacia. 

Veja Também

Agentes bons de faro: Cães policiais vão atrás de droga, arma e corpos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados