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Na Lindenberg

Vídeo: câmera flagrou atropelamento de mãe e filhos em Vila Velha

Segundo testemunhas, o condutor saiu do veículo e deixou o local sem prestar socorro às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:35

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:35

Uma das câmeras de videomonitoramento de Vila Velha flagrou o momento em que a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, é atropelada junto dos três filhos na avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Aribiri, em Vila Velha.
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Segundo testemunhas, o condutor do Fiat que atingiu a família apresentava sinais de embriaguez. Ele abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.
Duas das três crianças, uma menina de dois anos e um menino de seis, foram socorridos pelo Samu para o Himaba e tiveram alta neste domingo (25). Já a menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, continua internada em estado grave na UTI do Hospital Infantil de Vitória. A mãe das crianças foi atendida no Hospital São Lucas, em Vitória, e também já teve alta.

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