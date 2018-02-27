Vídeo: câmera flagrou atropelamento de mãe e filhos em Vila Velha

Uma das câmeras de videomonitoramento de Vila Velha flagrou o momento em que a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, é atropelada junto dos três filhos na avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Aribiri, em Vila Velha.
ASSISTA
Segundo testemunhas, o condutor do Fiat que atingiu a família apresentava sinais de embriaguez. Ele abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.
Duas das três crianças, uma menina de dois anos e um menino de seis, foram socorridos pelo Samu para o Himaba e tiveram alta neste domingo (25). Já a menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, continua internada em estado grave na UTI do Hospital Infantil de Vitória. A mãe das crianças foi atendida no Hospital São Lucas, em Vitória, e também já teve alta.