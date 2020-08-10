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Vídeo: bandidos roubam homem na garagem de casa, em Cachoeiro

Vítima estacionava o carro, um Fiat Strada, na garagem de casa quando foi surpreendida pelos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:03

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:03

Assaltantes armados ameaçam vítima
Assaltantes armados ameaçam vítima Crédito: Câmeras de segurança
Um morador do bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, teve o carro levado por bandidos em um assalto, na tarde desta segunda-feira (10). A vítima estacionava o carro, um Fiat Strada, na garagem de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. O veículo pertence à empresa em que a vítima trabalha. Após o crime, um dos bandidos ainda tentou extorquir a família.
A ação rápida foi registrada por câmeras de segurança. O assalto durou cerca de um minuto. Um carro para na rua e dois homens descem. Um deles entra no portão da garagem, que já se fechava e anuncia o assalto. O outro, força para que a porta abra.
A filha da vítima, que prefere não se identificar, conta que o pai chegava para o almoço com o carro da empresa em que trabalha. Esse nem é o horário que ele costuma chegar. Estamos revoltados, pois é uma rua muito tranquila, contou.
O que deixou a família mais revoltada é que após o crime, as imagens circularam nas redes sociais e um dos bandidos acabou ligando para a família. Disse que o carro seria trocado em drogas e se não dessem dinheiro, iria para um desmanche, revela a filha da vítima.
A família registrou o caso na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim nesta tarde (10). A Polícia Civil informou que a população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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