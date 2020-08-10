Vídeo: bandidos roubam homem na garagem de casa, em Cachoeiro

Assaltantes armados ameaçam vítima Crédito: Câmeras de segurança

Um morador do bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, teve o carro levado por bandidos em um assalto, na tarde desta segunda-feira (10). A vítima estacionava o carro, um Fiat Strada, na garagem de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. O veículo pertence à empresa em que a vítima trabalha. Após o crime, um dos bandidos ainda tentou extorquir a família.

A ação rápida foi registrada por câmeras de segurança. O assalto durou cerca de um minuto. Um carro para na rua e dois homens descem. Um deles entra no portão da garagem, que já se fechava e anuncia o assalto. O outro, força para que a porta abra.

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A filha da vítima, que prefere não se identificar, conta que o pai chegava para o almoço com o carro da empresa em que trabalha. Esse nem é o horário que ele costuma chegar. Estamos revoltados, pois é uma rua muito tranquila, contou.

O que deixou a família mais revoltada é que após o crime, as imagens circularam nas redes sociais e um dos bandidos acabou ligando para a família. Disse que o carro seria trocado em drogas e se não dessem dinheiro, iria para um desmanche, revela a filha da vítima.