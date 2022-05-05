Vídeo: bandido de capacete rende clientes e funcionários de farmácia no ES

Câmeras de segurança de uma farmácia flagraram o momento em que um assaltante, usando um capacete, rendeu funcionários e clientes do estabelecimento, entre eles uma criança, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Durante o assalto, por volta das 18h desta quarta (4), o homem fez menção que estava armado e ameaçou as vítimas.Uma cliente tentou fugir, mas ele a mandou voltar.

Um funcionário, que é filho do dono do estabelecimento, foi obrigado a mostrar a carteira para o criminoso e depois teve que entregar o dinheiro do caixa ao assaltante.

Uma das clientes, com medo, sentou no chão e teve que entregar o celular ao assaltante.

Uma criança que entrou na farmácia e foi até o balcão ficou olhando toda a ação sem entender o que estava acontecendo e também foi rendida.

Depois a mulher que estava sentada no chão com medo pediu que a criança também se sentasse.

Durante o roubo, um funcionário subiu para o segundo andar da loja e acionou o alarme. O assaltante percebeu a movimentação e mandou que ele descesse, mas o homem conseguiu avisar a empresa de segurança e o dono da farmácia.

Quando o dono ligou para o filho, o criminoso já tinha ido embora. A ação durou cerca de dois minutos. Ao todo, foram levados R$ 500 em dinheiro e celulares das vítimas.