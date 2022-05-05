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Em Vila Velha

Vídeo: bandido de capacete rende clientes e funcionários de farmácia no ES

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (4). Uma das vítimas é uma criança

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:38

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:38
Câmeras de segurança de uma farmácia flagraram o momento em que um assaltante, usando um capacete, rendeu funcionários e clientes do estabelecimento, entre eles uma criança, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
Durante o assalto, por volta das 18h desta quarta (4), o homem fez menção que estava armado e ameaçou as vítimas.Uma cliente tentou fugir, mas ele a mandou voltar.
Um funcionário, que é filho do dono do estabelecimento, foi obrigado a mostrar a carteira para o criminoso e depois teve que entregar o dinheiro do caixa ao assaltante.
Uma das clientes, com medo, sentou no chão e teve que entregar o celular ao assaltante.
Uma criança que entrou na farmácia e foi até o balcão ficou olhando toda a ação sem entender o que estava acontecendo e também foi rendida.
Depois a mulher que estava sentada no chão com medo pediu que a criança também se sentasse.
Durante o roubo, um funcionário subiu para o segundo andar da loja e acionou o alarme. O assaltante percebeu a movimentação e mandou que ele descesse, mas o homem conseguiu avisar a empresa de segurança e o dono da farmácia.
Quando o dono ligou para o filho, o criminoso já tinha ido embora. A ação durou cerca de dois minutos. Ao todo, foram levados R$ 500 em dinheiro e celulares das vítimas.
Com informações da TV Gazeta

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