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Vila Velha

Vídeo: assaltante rende mãe e filha e rouba carro na Praia da Costa

O caso aconteceu na manhã deste domingo (18), na Praia da Costa, em Vila Velha, e o crime foi registrado por câmeras de videomonitoramento. Vítimas ficaram sob a mira de uma arma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 08:34

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:34

O caso aconteceu na manhã desse domingo (18), na Praia da Costa, e as vítimas ficaram sob a mira de uma arma
Homem rende mãe e filha e rouba carro na Praia da Costa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Vídeo: assaltante rende mãe e filha e rouba carro na Praia da Costa
Um homem rendeu mãe e filha e roubou o carro em que elas estavam em Vila Velha. O caso aconteceu na manhã deste domingo (18), no bairro Praia da Costa, e as vítimas ficaram sob a mira de uma arma.
Câmeras de videomonitoramento registraram o crime. O bandido, que aparece com uma blusa listrada nas imagens, aborda mãe e filha assim que elas saem do prédio de uma amiga e entram no carro. Veja o vídeo:
O criminoso se aproximou do veículo pelo lado do carona, onde estava a jovem de 21 anos. A mãe dela, uma assistente social de 42 anos, contou sobre como foi ver a arma apontada para a filha dela.
"Você perde o chão e fica sem reação. Tanto é que ele levou tudo. Levou bolsa, documentos, cartões de banco, os dois celulares e R$ 250 em dinheiro. Tudo que eu tinha dentro do carro", lembrou a vítima em entrevista para a TV Gazeta.
Apesar do medo, a assistente social tentou manter a calma e explicar para o bandido todos os movimentos que fazia. "Ele estava nervoso e qualquer reação que eu tivesse ali, ele poderia atirar e ele estava ao lado da minha filha", explicou.

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Depois que saíram do carro, mãe e filha passaram por outro momento de tensão. Elas tentaram voltar para o prédio da amiga, mas quando olharam para trás, viram o bandido de dentro do carro com a arma apontada em direção às duas. "Ele sabia que do prédio seria mais fácil chamar a polícia. Ele ia atirar, não tinha nada a perder".
A assistente social e a filha registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal usou o rastreador do celular da filha e encontrou o aparelho com um motoboy no bairro Ilha das Flores. O carro da vítima foi encontrado na noite deste domingo.
Com informações da TV Gazeta

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