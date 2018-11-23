Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Vendedora é agredida a socos e chutes por assaltantes em Vila Velha

A vítima foi abordada em um ponto de ônibus pelos criminosos de moto, que após as agressões roubaram o celular dela, mas acabaram sendo presos em seguida.

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 16:52
Feriada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Vitor Jubini
Uma vendedora de 27 anos foi agredida a socos e chutes por bandidos, durante um assalto, na manhã de quinta-feira (22), no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. A vítima foi abordada em um ponto de ônibus pelos criminosos de moto, que após as agressões roubaram o celular dela, mas acabaram sendo presos em seguida.
Segundo a vendedora ela estava no local aguardando o coletivo para ir trabalhar. Neste momento, ela pegou o celular para olhar o horário que o veículo passaria, momento em que foi rendida.
Os dois chegaram em uma moto preta e o garupa estava com um moletom. Quando ele desceu e veio na minha direção, vi que não estava armado e tentei correr, afirmou.
> Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra
A jovem foi agarrada pelos cabelos e jogada ao chão. Neste momento, os bandidos a agrediram com socos e pontapés, antes de pegarem o celular que ficou caído. Uma tenente de Polícia Militar que passava pelo local de carro, indo para o Batalhão, flagrou quando a vendedora era espancada e desceu do carro.
Ela sacou a arma e deu voz de prisão aos dois, momento em que um dos assaltantes colocou a mão na cintura e a policial disparou um tiro.
Assustados, os bandidos subiram novamente na moto e tentaram fugir. A tenente foi atrás, de carro, e quando chegaram a uma rua do bairro Santos Dumont, os suspeitos bateram em um carro e caíram.
Novamente a PM deu voz de prisão aos dois, que tentaram levantar e correr, mas a população que presenciou a situação ajudou a deter os bandidos, que foram presos.
Os dois, identificados como Wanderson Dias de Oliveira e Adson Gonçalves Rocha, ambos de 30 anos, foram encaminhados por uma viatura da Polícia Militar até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados por roubo qualificado e depois levados ao presídio.
Já a vendedora precisou ser levada ao hospital Antônio Bezerra de Faria, onde passou por atendimento e teve alta logo em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados