Vendedora é agredida a socos e chutes por assaltantes em Vila Velha

Feriada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Vitor Jubini

Uma vendedora de 27 anos foi agredida a socos e chutes por bandidos, durante um assalto, na manhã de quinta-feira (22), no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha . A vítima foi abordada em um ponto de ônibus pelos criminosos de moto, que após as agressões roubaram o celular dela, mas acabaram sendo presos em seguida.

Segundo a vendedora ela estava no local aguardando o coletivo para ir trabalhar. Neste momento, ela pegou o celular para olhar o horário que o veículo passaria, momento em que foi rendida.

Os dois chegaram em uma moto preta e o garupa estava com um moletom. Quando ele desceu e veio na minha direção, vi que não estava armado e tentei correr, afirmou.

A jovem foi agarrada pelos cabelos e jogada ao chão. Neste momento, os bandidos a agrediram com socos e pontapés, antes de pegarem o celular que ficou caído. Uma tenente de Polícia Militar que passava pelo local de carro, indo para o Batalhão, flagrou quando a vendedora era espancada e desceu do carro.

Ela sacou a arma e deu voz de prisão aos dois, momento em que um dos assaltantes colocou a mão na cintura e a policial disparou um tiro.

Assustados, os bandidos subiram novamente na moto e tentaram fugir. A tenente foi atrás, de carro, e quando chegaram a uma rua do bairro Santos Dumont, os suspeitos bateram em um carro e caíram.

Novamente a PM deu voz de prisão aos dois, que tentaram levantar e correr, mas a população que presenciou a situação ajudou a deter os bandidos, que foram presos.

Os dois, identificados como Wanderson Dias de Oliveira e Adson Gonçalves Rocha, ambos de 30 anos, foram encaminhados por uma viatura da Polícia Militar até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados por roubo qualificado e depois levados ao presídio.