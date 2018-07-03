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Tentativa de latrocínio

Vendedor leva tiro no pé ao fugir de assaltante na Serra

A vítima havia acabado de assistir o jogo da Seleção Brasileira quando foi abordada por um assaltante armado

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 23:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 23:23
O vendedor foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo
Um vendedor, de 24 anos, levou um tiro no pé ao fugir de um assalto no bairro Mata da Serra, na Serra, na tarde desta segunda-feira (02), após assistir o jogo da Seleção Brasileira. A vítima foi socorrida e passa bem. Já o criminoso, fugiu sem levar nada e não foi localizado pela polícia. 
De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o jovem assistiu o jogo da Seleção Brasileira em casa e assim que a partida terminou, saiu da residência, que fica em Mata da Serra. Enquanto caminhava pela Rua Serrana, ele foi abordado por um assaltante armado.
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O vendedor contou aos policiais que o bandido apontou a arma, que parecia um revólver, e anunciou o assalto. Assustada, a vítima correu. Nesse momento, o criminoso fez um disparo contra o pé direito do vendedor. Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr e se esconder em um comércio da região, onde pediu socorro. 
O vendedor pediu ajuda ao comerciante e ele entrou em contato com o pai da vítima, que foi ao local e a socorreu ao Hospital Metropolitano, também na Serra. O jovem foi medicado e, segundo a polícia, está em estado estável. Aos policiais, a vítima disse que lembrava apenas que o assaltante era um homem branco. 

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