Vendedor leva tiro no pé ao fugir de assaltante na Serra

O vendedor foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo

Um vendedor, de 24 anos, levou um tiro no pé ao fugir de um assalto no bairro Mata da Serra, na Serra, na tarde desta segunda-feira (02), após assistir o jogo da Seleção Brasileira. A vítima foi socorrida e passa bem. Já o criminoso, fugiu sem levar nada e não foi localizado pela polícia.

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o jovem assistiu o jogo da Seleção Brasileira em casa e assim que a partida terminou, saiu da residência, que fica em Mata da Serra. Enquanto caminhava pela Rua Serrana, ele foi abordado por um assaltante armado.

O vendedor contou aos policiais que o bandido apontou a arma, que parecia um revólver, e anunciou o assalto. Assustada, a vítima correu. Nesse momento, o criminoso fez um disparo contra o pé direito do vendedor. Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr e se esconder em um comércio da região, onde pediu socorro.