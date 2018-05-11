Vendedor é preso acusado de estuprar namorada do amigo em Cariacica

DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ

Atualização No dia 15/04/2019, no Diário de Justiça do Espírito Santo, foi publicada a decisão que ABSOLVEU G.A.D.S. dos crimes que lhes foram atribuídos.

Um vendedor autônomo, 34 anos, foi preso, nesta quinta-feira (11), acusado de estuprar a namorada de um amigo dele, uma adolescente de 16 anos, em Cariacica. O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que o vendedor deu entrada no hospital ao ser espancado por traficantes revoltados com o abuso sexual. Moradores e testemunhas contaram à polícia que ele ficava violento e abordava mulheres após usar drogas.

O crime aconteceu na noite do dia 20 de janeiro. Segundo informações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o vendedor G.A.D.S, um amigo dele e adolescente foram de carro até uma boca de fumo comprar cocaína, em Piranema, Cariacica. O trio estava no carro de G., uma Parati, guiada por ele, após deixarem um bar.

"Ao chegarem no local, o namorado da adolescente saiu do carro e foi comprar a droga. Ao se ver sozinho no carro com a adolescente, o suspeito arrancou com o veículo e seguiu por cerca de seis quilômetros, onde parou às margens de uma estrada e abusou da jovem", explicou o delegado Lorenzo Pazolini.

No caminho até o local, a adolescente ligou a câmera do celular sem G. perceber e registrou as ameaças dele. "As imagens são provas materiais de tudo que aconteceu", enfatizou o delegado.

Quando parou o carro, ela passou a gritar por socorro e lutou com o suspeito. Uma moradora viu o desespero da jovem e também fez alarde, pedindo por ajuda. Nesse momento, a adolescente conseguiu pular pela janela do carro e escapar do agressor.

A menor de idade conseguiu encontrar o namorado. Ele contou para amigos que, revoltados, se uniram em busca do agressor para se vingarem. G. foi encontrado próximo ao local do estupro, foi rendido pelo grupo e agredido com paus e pedras. O bando tentou colocá-lo dentro do porta-malas do carro, mas ele escapou. Populares encontraram ele e pediram socorro ao Samu, que o levou para o Hospital São Lucas.

Ao dar entrada na unidade de saúde, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local para atender à ocorrência como tentativa de homicídio contra G. Porém, descobriram que apesar de vítima das agressões, ele também era suspeito do estupro contra a adolescente.

O crime contra a menina foi encaminhado para a DPCA, onde foi investigado. Nesta quinta, G. foi preso em Vila Velha pela DPCA em cumprimento ao mandando de prisão preventiva expedido pela Justiça. "Ele foi denunciado pelo Ministério Público, portanto, já é réu neste processo e vai responder preso até o julgamento", pontuou o delegado.