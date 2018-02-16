Veja retrato-falado de casal suspeito de esfaquear mulher em Vitória

assaltar e esfaquear uma passageira de 18 anos dentro de um ônibus Transcol que seguia de Vitória para Vila Velha. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro, na linha 559. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (16) os retratos-falados do casal suspeito dedentro de um ônibus Transcol que seguia de Vitória para Vila Velha. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro, na linha 559.

O delegado Eduardo Khaddour, responsável pelo caso, disse que, segundo as investigações, o casal suspeito residia no Centro de Vitória, e ressalta que a ajuda da população é fundamental para conseguir prender os criminosos.

As pessoas que tiverem qualquer informação sobre o casal podem entrar em contato com a polícia por meio do disque-denúncia, pelo número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

RELEMBRE O CASO

O ataque aconteceu no Centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro, quando uma moça acompanhada da irmã pegou o celular para ver as horas dentro do ônibus e, ao fazer um movimento para guardar o aparelho, o casal apontado como autor do crime anunciou o assalto.

O criminoso retirou uma faca da cintura e a vítima - que não reagiu e entregou o celular - disse que mesmo assim, o assaltante foi em direção ao seu peito com a faca. Rapidamente, ela virou e o golpe atingiu o braço da vítima.