Veículo roubado no Rio é apreendido na divisa do Espírito Santo

Veículo roubado é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Mimoso do Sul Crédito: PRF/Divulgação

Um veículo Fiat Toro roubado, com placas do Rio de Janeiro, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (10) no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

A PRF informou que o veículo foi abordado durante a Operação Égide, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo. Após a vistoria, foi constatado que o veículo era um Fiat Toro roubado no município de Nova Iguacu (RJ), no dia 17 de fevereiro, sendo um clone de veículo regular em circulação.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor afirmou que comprou o veículo há quatro meses, de uma pessoa que não sabia o nome, por R$ 60 mil. Ao ser questionado pela segunda vez sobre a procedência do veículo, o suspeito confirmou que havia comprado a caminhonete no dia anterior, de uma pessoa conhecida como Jumento, no Complexo do Alemão (RJ), por R$ 12 mil, e que sabia que o veículo era roubado.