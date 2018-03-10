Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Égide

Veículo roubado no Rio é apreendido na divisa do Espírito Santo

Suspeito informou que comprou o Fiat Toro por R$ 12 mil

Publicado em 10 de Março de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 15:38
Veículo roubado é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Mimoso do Sul Crédito: PRF/Divulgação
Um veículo Fiat Toro roubado, com placas do Rio de Janeiro, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (10) no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.
A PRF informou que o veículo foi abordado durante a Operação Égide, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo. Após a vistoria, foi constatado que o veículo era um Fiat Toro roubado no município de Nova Iguacu (RJ), no dia 17 de fevereiro, sendo um clone de veículo regular em circulação.
Ainda de acordo com a PRF, o condutor afirmou que comprou o veículo há quatro meses, de uma pessoa que não sabia o nome, por R$ 60 mil. Ao ser questionado pela segunda vez sobre a procedência do veículo, o suspeito confirmou que havia comprado a caminhonete no dia anterior, de uma pessoa conhecida como Jumento, no Complexo do Alemão (RJ), por R$ 12 mil, e que sabia que o veículo era roubado.
O condutor e o carona são suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo e adulteração de veículos no Rio de Janeiro. O veículo foi apreendido e os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados