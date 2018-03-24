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Latrocínio

Vaqueiro rouba e mata produtor rural em Pedro Canário

Uma testemunha disse à PM que acredita que o crime tenha sido premeditado

Publicado em 24 de Março de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 18:48
O crime aconteceu na zona rural de Pedro Canário Crédito: Reprodução
Um produtor rural foi assassinado pelo próprio vaqueiro nesta sexta-feira (23), na localidade de Cristal do Norte, em Pedro Canário, Extremo Norte do Estado. Antes de matar a vítima, o vaqueiro ainda roubou R$ 2 mil e uma motocicleta. 
Uma testemunha disse à Polícia Militar que o acusado é uma pessoa extremamente fria e calculista e que o crime foi premeditado. O assassino, de acordo com a testemunha, havia dito que mataria a vítima para roubar o dinheiro e o veículo. Os policiais fizeram buscas, mas ele não foi localizado.
O produtor rural não teve a identidade divulgada pela PM. De acordo com o boletim policial, ele foi atingido por um tiro. A arma usada no crime foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil, que vai investigar o caso.
 

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